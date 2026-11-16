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إليك بالضبط كيفية الحصول على تذاكر زارا لارسون ولويس كابالدي

تعود حفلات «ياسلام» بعد السباق، التي يترقبها الجمهور بشغف، خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى 2026. ويستعد المشجعون لمشاهدة نجمي البوب العالميين زارا لارسون ولويس كابالدي على مسرح حديقة الاتحاد. وتعد الليلة الافتتاحية بمزيج مميز من أغاني البوب الراقصة والأغاني العاطفية.

وتُقام الفعالية في جزيرة ياس، وتُعد من أبرز محطات الترفيه في روزنامة الفورمولا 1. ومع توقع حضور الآلاف، يصبح العثور على أفضل خيارات الدخول وأقلها تكلفة أمرًا مهمًا.

جول يقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها. تابع القراءة لمعرفة تفاصيل الفعالية وكيفية حجز التذاكر الآن.

متى يُقام حفل زارا لارسون ولويس كابالدي؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 3 ديسمبر 2026، الساعة 6:00 مساءً زارا لارسون ولويس كابالدي حديقة الاتحاد، أبوظبي التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر حفل زارا لارسون ولويس كابالدي؟

تتوفر تذاكر الحفل رسميًا عبر تيكت ماستر وموقع حلبة مرسى ياس، ضمن باقات جائزة أبوظبي الكبرى. ويمكنك تصفح المنصتين الرسميتين للعثور على تذاكر الحجز المبكر والدخول العام.

غرينتا هب خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتوفر المنصة سوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر لهذا الحفل الذي يشهد طلبًا كبيرًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر حفل زارا لارسون ولويس كابالدي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لعطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى من نحو 695 درهمًا إماراتيًا لدخول المنطقة الذهبية، فيما توفر تذاكر الدخول العام أقل الخيارات تكلفة لحضور الحفلات. ويُنصح بشدة بالحجز المبكر لضمان الحصول على أقل الأسعار المتاحة عبر المنصات الرسمية لبيع التذاكر.

إذا نفدت الحصص الرسمية لتذاكر الدخول العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل غرينتا هب توفر خيارًا بديلًا للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتختلف الأسعار في السوق الثانوية بحسب الطلب، لكنها غالبًا ما تشمل أسعارًا تنافسية لأماكن الدخول العام والمنطقة الدائرية الكبرى.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن زارا لارسون ولويس كابالدي

يتشارك لويس كابالدي وزارا لارسون إحياء الليلة الافتتاحية لعطلة نهاية أسبوع جائزة أبوظبي الكبرى. ويشتهر كابالدي عالميًا بأدائه الصوتي القوي وأغانيه العاطفية عن الفراق التي تصدرت قوائم الأغاني. أما لارسون، فتقدم موسيقى بوب حيوية وأغاني راقصة جذابة تصدرت القوائم حول العالم.

يُقام الحفل في حديقة الاتحاد، أبرز وجهات الترفيه المفتوحة في جزيرة ياس. وضمن سلسلة حفلات «ياسلام» بعد السباق، يتاح الدخول عمومًا لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى المؤهلة. ويمكن للمشجعين توقع أمسية موسيقية حية لا تُنسى، تمهد لأجواء عطلة نهاية أسبوع السباق بأكملها.