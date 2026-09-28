يستضيف دبي باسكتبول عملاق أوروبا FC Barcelona في مواجهة تاريخية ضمن اليوروليغ على صالة كوكاكولا أرينا. ويستعد المشجعون في مختلف أنحاء الإمارات لمتابعة عرض كروي سَلِّي حافل بالإثارة، مع حضور نخبة من المواهب الدولية إلى أرض الملعب في دبي.

تمثل هذه المواجهة محطة استثنائية في تاريخ الرياضة في الشرق الأوسط، إذ يلتقي عملاق اليوروليغ FC Barcelona مع دبي باسكتبول وجهاً لوجه أمام جماهير متحمسة على أرضه.

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متى تقام مباراة دبي باسكتبول ضد FC Barcelona؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 8:00 مساءً دبي باسكتبول ضد FC Barcelona كوكاكولا أرينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر دبي باسكتبول ضد FC Barcelona؟

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات دبي باسكتبول بشكل أساسي عبر المنصات المعتمدة، بما في ذلك Platinumlist وشباك التذاكر الرسمي في كوكاكولا أرينا. ويمنح الشراء مباشرة من المنصات الأساسية خلال الطرح العام الجماهير إمكانية الوصول المباشر إلى الأسعار القياسية الرسمية.

وتُعد المنصات الثانوية مثل StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر دبي باسكتبول ضد FC Barcelona؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباراة دبي باسكتبول ضد FC Barcelona بحسب فئة المقاعد وموقعها داخل الصالة. وتبدأ أسعار التذاكر العادية عبر المنافذ الأساسية مثل Platinumlist والبوابة الرسمية للملعب من 75 درهماً إماراتياً لمقاعد الدخول العام.

وإذا نفدت المخصصات الرسمية للدخول العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خياراً بديلاً للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وعادة ما تبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية من نحو 150 درهماً إماراتياً.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة دبي باسكتبول ضد FC Barcelona

تُعد هذه المواجهة بين دبي باسكتبول وFC Barcelona واحدة من أكثر مباريات كرة السلة انتظاراً هذا الموسم في المنطقة. كما أن عيش أجواء اليوروليغ مباشرة في دبي يمنح عشاق كرة السلة المحليين فرصة غير مسبوقة لمشاهدة لاعبين من الطراز العالمي يتنافسون محلياً.

أبرز معلومات التذاكر والحدث للجماهير: