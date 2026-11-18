يأتي أندريا بوتشيلي بجولته الشهيرة «رومانزا» إلى أبوظبي، ليحيي أمسية لا تُنسى من سحر الغناء الأوبرالي. ويقدم مغني التينور الإيطالي الشهير حفله في الاتحاد أرينا احتفالًا بالذكرى الثلاثين لألبومه الذي شكّل انطلاقته. ويمكن للجمهور ترقب مزيج أخّاذ من الأغاني الكلاسيكية الشهيرة الممزوجة بأنماط موسيقية أخرى والمقطوعات الأوبرالية المنفردة.

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متى يُقام حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي؟

التاريخ والوقت الفعالية المكان التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، الساعة 6:00 مساءً حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» المباشر الاتحاد أرينا، أبوظبي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي؟

إذا كنت ترغب في حجز مقعدك، فتشمل منصات بيع التذاكر الرسمية Ticketmaster AE وبلاتينيوم ليست والموقع الإلكتروني للاتحاد أرينا. وهي المصادر الأساسية لتذاكر الدخول العام والمقاعد المحجوزة في موقع الحفل.

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كم تبلغ أسعار تذاكر حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي؟

تبدأ أسعار أرخص التذاكر لهذه الفعالية المرتقبة من 295 درهمًا إماراتيًا فقط، عبر الجهات الرسمية مثل Ticketmaster AE وشباك تذاكر الاتحاد أرينا. وتختلف الأسعار بحسب فئة المقعد الذي تختاره ومدى قربه من المسرح.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي

يمثل الحفل المرتقب محطة بارزة في مسيرة مغني التينور الشهير. فقد حوّل ألبوم «رومانزا» الغناء الأوبرالي إلى عرض يستقطب جماهير الساحات الكبرى، وأنتج أغنيات ناجحة مثل Con te partiro، التي تركت بصمتها في مسيرته الموسيقية.

توفر الاتحاد أرينا في جزيرة ياس أجواء صوتية مثالية لصوته القوي. وبمشاركة أوركسترا كاملة تعزف مباشرة وفنانين ضيوف يقدمون عروضًا منفردة، سيتحول المكان إلى قاعة حفلات رائعة. ويمكن للجمهور القادم إلى جزيرة ياس الاستمتاع أيضًا بمنطقة الترفيه المحيطة قبل فتح الأبواب.