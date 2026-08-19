كيفية شراء تذاكر تشيفاس غوادالاخارا لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري المكسيكي والمزيد

قد لا يكون نادي CD Guadalajara، أحد أندية Liga MX والمعروف على نطاق واسع باسم تشيفاس، قد فاز بأي لقب منذ ما يقرب من عقد، لكن ذلك لا يمنع جماهيره من الحلم بالمجد. يمكنك الانضمام إلى جماهير روجيبلانكوس المتحمسة في ملعب أكرون ومتابعة بعض من أكثر مباريات كرة القدم المكسيكية إثارة، وذلك بحجز التذاكر اليوم.

يمتلك تشيفاس واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في العالم. وإلى جانب تمتعه بدعم هائل بين مشجعي كرة القدم المكسيكية، فإنه يحظى أيضاً بأعداد كبيرة من المشجعين الذين يساندونه عبر الحدود في الولايات المتحدة.

ومع استمرار انتظار مواجهات قوية في Liga MX، بما في ذلك قمة الديربي الأبرز، كلاسيكو ناسيونال (CD Guadalajara ضد Club America)، فهذه هي الفرصة المثالية لك للاستمتاع بكل ما يقدمه مشهد كرة القدم المكسيكية.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيف يمكنك حجز مقاعد في مباريات CD Guadalajara، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات تشيفاس جوادالاخارا القادمة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (5.07 مساءً) تشيفاس ضد كلوب تيخوانا ملعب أكرون (زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر السبت، 29 أغسطس (5 مساءً) CF Pachuca ضد تشيفاس Estadio Hidalgo (باتشوكا) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (5 مساءً) Atlético de San Luis ضد تشيفاس Estadio Alfonso Lastras (سان لويس بوتوسي) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (6 مساءً) تشيفاس ضد بوماس UNAM ملعب أكرون (زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (9 مساءً) Club América ضد تشيفاس Estadio Azteca (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (5.07 مساءً) تشيفاس ضد Querétaro FC ملعب أكرون (زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (7 مساءً) Atlas FC ضد تشيفاس Estadio Jalisco (جوادالاخارا) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (5.07 مساءً) تشيفاس ضد تيجريس UANL ملعب أكرون (زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر الثلاثاء، 20 أكتوبر (9.07 مساءً) تشيفاس ضد كلوب نيكاكسا ملعب أكرون (زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر تشيفاس جوادالاخارا

لشراء التذاكر الرسمية لمباريات تشيفاس جوادالاخارا على أرضه، يجب شراؤها عبر الإنترنت من خلال Boletomóvil، الشريك الرسمي الحصري للنادي في بيع التذاكر. التذاكر المشتراة من هناك رقمية بالكامل وموثقة ومرتبطة مباشرة بأجهزة مسح الدخول إلى الملعب.

وإذا تبقت أي تذاكر بعد انتهاء فترة البيع عبر الإنترنت، فيمكن شراؤها مباشرة من شبابيك التذاكر الفعلية في ملعب أكرون قبل يوم المباراة.

ومع ذلك، وبسبب ارتفاع الطلب المحلي، فإن المواجهات الكبرى، مثل كلاسيكو ناسيونال ضد Club América، كثيراً ما تنفد بالكامل عبر الإنترنت قبل حتى فتح الشبابيك الفعلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات تشيفاس من السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خياراً موثوقاً للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر تشيفاس جوادالاخارا؟

تبدأ أسعار تذاكر تشيفاس دي جوادالاخارا عادة بين 25 و50 دولاراً أمريكياً لمباريات الموسم العادي القياسية في Liga MX.

أما في المباريات عالية الأهمية، مثل "إل كلاسيكو ناسيونال" ضد Club América أو مباريات الأدوار الإقصائية في Liguilla، فغالباً ما تقفز الأسعار إلى 250 دولاراً أمريكياً أو أكثر بسبب الطلب الهائل.

تنقسم خريطة المقاعد في ملعب أكرون إلى مستويين رئيسيين: المستوى السفلي (Tribuna 1 / T1) والمستوى العلوي (Tribuna 2 / T2). وتقع المقاعد الأعلى سعراً في T1.

عرض خاص للطلاب: إذا كنت طالباً متوجهاً إلى ملعب أكرون، فإن تشيفاس يقدم أحياناً عرضاً خاصاً في يوم المباراة يمنح تذاكر بقيمة 10 دولارات أمريكية في الجهة الجنوبية السفلية لأول 1,000 طالب يقدمون بطاقة هوية سارية في شباك تذاكر الملعب.

تابع البوابة الرسمية للنادي الخاصة بالتذاكر للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة مدى التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أكرون

ملعب أكرون، المعروف سابقاً باسم Estadio Omnilife وEstadio Chivas، هو ملعب متعدد الاستخدامات في زابوبان بالقرب من جوادالاخارا.

ومنذ افتتاحه في عام 2010، أصبح الملعب الرئيسي لفريق CD Guadalajara المنافس في Liga MX (المعروف أيضاً باسم تشيفاس)

وبعيداً عن كرة القدم، استضاف ملعب أكرون العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى.

وقد أحيا فيه كل من Elton John وColdplay وThe Weeknd وشاكيرا حفلات موسيقية، كما خاض أسطورة الملاكمة المكسيكية كانيلو ألفاريز نزالاً ضد جون رايدر في الملعب عام 2023.

وفي كأس العالم 2026 التابعة لـ FIFA، بلغت سعة ملعب أكرون 48,000 متفرج. واستضاف أربع مباريات في دور المجموعات، من بينها أوروغواي ضد إسبانيا.

أرقام وإحصائيات تشيفاس جوادالاخارا

يعد Club Deportivo Guadalajara، المعروف على نطاق واسع باسم تشيفاس، أحد أكثر أندية كرة القدم عراقة ونجاحاً في تاريخ المكسيك. ويشتهر النادي عالمياً بتقاليده الصارمة والثابتة في إشراك اللاعبين المكسيكيين، وهو ما يمثل مصدراً هائلاً للفخر الوطني.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

ألقاب Liga MX (12): 1956–57، 1958–59، 1959–60، 1960–61، 1961–62، 1963–64، 1964–65، 1986–87، Verano 1997، Apertura 2006، Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63، 1969–70، Apertura 2015، Clausura 2017

دوري أبطال الكونكاكاف (2): 1962، 2018

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: Juan Jasso (433)، Jose Villegas (428)

الأكثر تسجيلاً للأهداف: Omar Bravo (160)، Salvador Reyes (122)

البداية المثالية

يحمل تشيفاس الرقم القياسي في Liga MX لأطول سلسلة انتصارات في بداية موسم واحد، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية في مستهل منافسات Bicentenario 2010.

حقبة El Campeonísimo (1956–1965)

جاء العصر الذهبي المطلق للنادي عندما فرض تشيفاس هيمنته الكاملة على كرة القدم المكسيكية، ففاز بسبعة ألقاب دوري خلال تسعة أعوام، بما في ذلك سلسلة مذهلة من أربعة ألقاب متتالية بين 1958 و1962. وخاض هذا الفريق الأسطوري جولات عالمية تاريخية، اختبر خلالها هويته المكسيكية الخالصة مباشرة أمام عمالقة أوروبيين مثل برشلونة.







