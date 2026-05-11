كيفية شراء تذاكر إيران ضد نيوزيلندا: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومعلومات ملعب SoFi والمزيد

تتجه الأنظار إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلتقي منتخب إيران مع منتخب نيوزيلندا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات على ملعب SoFi في مدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لمنتخب إيران الذي يسعى لمواصلة حضوره القوي في البطولات العالمية، بينما يدخل منتخب نيوزيلندا اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى المنتخبات الآسيوية.

ومع ارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم 2026، يتسابق المشجعون حول العالم لحجز مقاعدهم مبكرًا قبل نفاد التذاكر وارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد البطولة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الخاصة بكيفية شراء تذاكر إيران ضد نيوزيلندا، بما في ذلك الأسعار، طرق الحجز، وروابط الشراء، إضافة إلى معلومات ملعب SoFi.

متى موعد مباراة إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 15 يونيو 2026 إيران ضد نيوزيلندا ملعب SoFi، إنجلوود التذاكر

مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 15 يونيو 2026 إيران ضد نيوزيلندا ملعب SoFi، إنجلوود التذاكر 21 يونيو 2026 إيران ضد البلجيك ملعب BC Place، فانكوفر التذاكر 26 يونيو 2026 مصر ضد إيران ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مباريات منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 15 يونيو 2026 إيران ضد نيوزيلندا ملعب SoFi، إنجلوود التذاكر 21 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد مصر ملعب لومن فيلد، سياتل التذاكر 26 يونيو 2026 البلجيك ضد نيوزيلندا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر

كيفية شراء تذاكر إيران ضد نيوزيلندا

يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيران ضد نيوزيلندا عبر عدة طرق رسمية وموثوقة، مع استمرار الإقبال الكبير على مباريات كأس العالم 2026.

البيع الرسمي عبر منصة فيفا خلال المراحل النهائية

منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم

مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub

باقات الضيافة VIP التي تشمل تجارب فاخرة داخل الملعب

وينصح بشراء التذاكر مبكرًا لأن الأسعار ترتفع تدريجيًا مع اقتراب موعد البطولة.

أسعار تذاكر إيران ضد نيوزيلندا

تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات في كأس العالم 2026 من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، وتختلف حسب الفئة وموقع المقعد داخل الملعب.

الفئة دور المجموعات الأدوار الإقصائية الفئة الأولى 250 - 400 دولار 600 - 1200 دولار الفئة الثانية 150 - 280 دولار 400 - 800 دولار الفئة الثالثة 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار الفئة الرابعة 60 - 120 دولار 150 - 350 دولار

معلومات عن ملعب SoFi

يُعد ملعب SoFi في إنجلوود بولاية كاليفورنيا واحدًا من أحدث وأفخم الملاعب في العالم، وسيستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2026.

يتسع الملعب لأكثر من 70,000 مشجع، ويتميز بتقنيات حديثة وتجربة مشاهدة متطورة، بالإضافة إلى موقعه القريب من مدينة لوس أنجلوس.

كما يوفر الملعب شاشات عملاقة، ومناطق ضيافة فاخرة، وسهولة في الوصول عبر وسائل النقل المختلفة.