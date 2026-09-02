كيفية شراء تذاكر إشبيلية لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الإسباني والمزيد

قد يكون إشبيلية قد تُوج بطلاً للدوري الإسباني مرة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 1946، لكن ثلاثة مراكز رابعة بين 2020 و2022، إلى جانب بطولاته على الساحة الأوروبية، رفعت من مكانته في السنوات الأخيرة.

وبات أكثر من 35,000 مشجع يتوافدون بانتظام إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان لمتابعة إشبيلية، ويمكنك الانضمام إلى هذه الجماهير المتحمسة عبر حجز تذاكر المباريات المقبلة اليوم.

وربما خسر إشبيلية خدمات بعض أبرز هدافيه من الموسم الماضي، وهم أكور آدامز، وجبريل سو، وأليكسيس سانشيز، لكنه سيأمل أن يبدأ بعض صفقاته وإعارته الصيفية، مثل جون جوريدي، وروبي أور، ولوكاس ستاسين، الموسم بقوة.

ستكون ساحة كرة القدم الإسبانية مشتعلة خلال الأشهر المقبلة، ويمكنك مشاهدة بعض المباريات مباشرة من المدرجات عبر حجز مقعدك. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر إشبيلية، وأسعارها، وكيفية الحصول عليها، والمزيد.

مباريات إشبيلية المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (9 مساءً) إسبانيول ضد إشبيلية ملعب RCDE (برشلونة) التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر (9 مساءً) إشبيلية ضد فالنسيا ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأربعاء، 16 سبتمبر (7 مساءً) ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية ملعب ريازور (لا كورونيا) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (9 مساءً) إشبيلية ضد برشلونة ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (9 مساءً) ليفانتي ضد إشبيلية ملعب سيوداد دي فالنسيا (فالنسيا) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد إشبيلية سانتياجو برنابيو (مدريد) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (8 مساءً) إشبيلية ضد أوساسونا ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (8 مساءً) خيتافي ضد إشبيلية ملعب كوليسيوم (خيتافي) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (8 مساءً) إشبيلية ضد ألافيس ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 22 نوفمبر (8 مساءً) إشبيلية ضد ريال بيتيس ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 29 نوفمبر (8 مساءً) ريال سوسيداد ضد إشبيلية ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر

كيفية شراء تذاكر إشبيلية

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات إشبيلية عبر الإنترنت من خلال نظام التذاكر الأساسي الخاص بالنادي. وعادة ما تُطرح للبيع قبل موعد المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام، بمجرد أن تؤكد رابطة الدوري الإسباني رسمياً التاريخ المحدد وموعد البث الخاص بالمباراة.

التذاكر رقمية بالكامل لموسم 2026/27، ويتم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني أو إلى تطبيق النادي على شكل رمز QR قابل للمسح.

ويطرح إشبيلية التذاكر بنظام مراحل:

المرحلة 1: أولوية أعضاء النادي: يحصل Abonados (حاملو التذاكر الموسمية) وSocios (الأعضاء، بما في ذلك أعضاء Socio Rojo غير الحاصلين على تذاكر موسمية) على نافذة أولوية لشراء مقاعد إضافية أو المطالبة بالحصة المطروحة.

المرحلة 2: البيع للجمهور العام: إذا تبقت سعة متاحة بعد نوافذ بيع الأعضاء، تُطرح التذاكر للبيع العام قبل المباراة بنحو 5 إلى 7 أيام.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات إشبيلية من السوق الثانوية. وتعد StubHub واحدة من أبرز الجهات التي توفر التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ تقدم خياراً موثوقاً للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إشبيلية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الإسباني العادية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية عادة بين 30 و90 يورو للتذاكر الأساسية في المدرجات العامة، وقد تصل إلى 150-250 يورو أو أكثر لمقاعد المنصة الرئيسية المميزة، وذلك بحسب المنافس بشكل كبير.

ويحدد إشبيلية أسعار المباريات بناءً على فئة الفريق المنافس:

الفئة A : مباريات كبيرة مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومواجهات المسابقات الأوروبية أو الديربي. وترتفع الأسعار بشكل ملحوظ أو تتطلب أولوية عضوية النادي.

الفئة B : فرق الدوري الإسباني من وسط الجدول. تُطبق الأسعار العادية.

الفئة C : مباريات أقل جماهيرية أو تُقام في منتصف الأسبوع، وتوفر أرخص نقطة دخول للمشجعين العاديين.

وينقسم تصميم ملعب رامون سانشيز بيزخوان إلى مستويات واضحة ومناطق وظيفية:

Gol Norte / Gol Sur (خلف المرمى، الفئة 2 / الجانبان القصيران) : مقاعد أقل تكلفة، وتتراوح عادة بين 30 و60 يورو في المباريات العادية. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الألتراس/المشجعين المتحمسين (Biris Norte) تشغل قسماً من المدرج الشمالي.

Fondo / Lateral (المدرجات العلوية، الجانبان الطويلان) : مقاعد متوسطة السعر توفر رؤية تكتيكية أوسع للملعب، وتتراوح عادة بين 50 و90 يورو.

Preferencia (المنصة الرئيسية، المستويات السفلية/الوسطى) : مقاعد مميزة على الجانب الرئيسي مع أفضل تغطية وأفضل رؤية، وتتراوح بين 90 و250 يورو أو أكثر في المباريات ذات الطلب المرتفع.

باقات VIP والضيافة : تتراوح بين 150 و500 يورو أو أكثر، وتوفر مقاعد تنفيذية مبطنة، وإمكانية دخول الصالات، وخدمات تقديم الطعام.

تابع البوابة الرسمية لبيع التذاكر التابعة للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوفر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب رامون سانشيز بيزخوان

يعد ملعب رامون سانشيز بيزخوان، المعروف بلقبه المحبب "لا بومبونيرا دي نيرفيون"، معقل إشبيلية التاريخي، ويقف كواحد من أكثر الحصون الكروية رهبة وحماساً في أوروبا.

ويقع الملعب في حي نيرفيون النابض بالحياة في مدينة إشبيلية، ويتسع حالياً لـ42,714 متفرجاً، لكنه يستعد للتحول إلى ملعب حديث للغاية بسعة 55,000 مقعد.

ورغم أنه ملعب نادٍ، فإن سانشيز بيزخوان استضاف بعضاً من أكثر المباريات الدولية شهرة وإثارة في تاريخ كرة القدم:

إثارة كأس العالم : استضاف الملعب نصف نهائي كأس العالم 1982 الشهير بين ألمانيا الغربية وفرنسا. وانتهت المباراة بتعادل درامي 3-3، لتصبح أول مباراة في تاريخ البطولة تُحسم عبر ركلات الترجيح.

نهائي كأس أوروبا : في مفاجأة مدوية، هزم ستيوا بوخارست الروماني، وهو الطرف الأقل ترشيحاً، برشلونة بركلات الترجيح ليتوج بكأس أوروبا 1986 بعد تعادل سلبي 0-0.

نهائي الدوري الأوروبي : واحتاجت المباراة إلى ركلات الترجيح أيضاً عندما استضاف الملعب الأندلسي الشهير نهائي 2022، الذي تغلب فيه آينتراخت فرانكفورت على رينجرز.

تميمة الحظ الوطنية المثالية: يتعامل المنتخب الإسباني مع سانشيز بيزخوان باعتباره حصناً لا يُخترق. ولم يخسر المنتخب أيّاً من مبارياته الـ25 التي خاضها هناك، محققاً 20 فوزاً و5 تعادلات.

قائمة أرقام وإحصائيات إشبيلية

يتخذ إشبيلية مقراً له في مدينة إشبيلية، وقد أمضى أكثر من 70 موسماً في الدوري الإسباني، ويقف باعتباره الفريق الأكثر نجاحاً في منطقة الأندلس.

أبرز الألقاب والبطولات

الدوري الإسباني (Primera División): لقب واحد (1946)

كأس ملك إسبانيا: 5 ألقاب (1935، 1939، 1948، 2007، 2010)

كأس الاتحاد الأوروبي / الدوري الأوروبي: 7 ألقاب (2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: خيسوس نافاس (706)، مانولو خيمينيز (379)

الأكثر تسجيلاً: خوان أرزا (187)، خوان أراوخو (144)

هاتريك أوناي إيمري (2014–2016)

أصبح أول وآخر فريق يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي، بعد الفوز على بنفيكا، ودنيبرو، وليفربول.



