يُصر أياكس على العودة إلى قمة الدوري الهولندي والتتويج باللقب من جديد. ورغم أنه أحرز لقب الدوري الهولندي 36 مرة في السابق، فإنه لم يعتلِ القمة منذ 2022، وأنهى موسمين في المركز الخامس خلال اثنتين من آخر ثلاث حملات.

وقد أُسندت مهمة قيادة أياكس إلى المدرب السابق لجيرونا، ميشيل، بعد فترة مضطربة للغاية امتدت 12 شهرًا للنادي القائم في أمستردام، شهدت قدوم ورحيل ثلاثة مدربين هم جون هيتينجا، فريد غريم وأوسكار جارسيا. ومع وجود أسماء بارزة مثل ماركوس ليوناردو، ميكا جودتس، جوليان براندت ومارك أندريه تير شتيغن ضمن الصفوف، سيأمل المدرب الجديد في تقديم عروض إيجابية هذا الموسم.

قد لا تكون النتائج قد صبّت دائمًا في مصلحة أياكس مؤخرًا، لكن الأجواء المثيرة للغاية، التي تصنعها حشود تتجاوز 50,000 متفرج، تبقى مضمونة دائمًا في يوهان كرويف أرينا. ويمكنك حجز تذاكر المباريات اليوم للاستمتاع بكل ما يقدمه أياكس.

دع GOAL يقدّم لك أحدث المعلومات حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات أياكس المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات أياكس المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الخميس، 27 أغسطس (8 مساءً) ملحق دوري المؤتمر الأوروبي: أياكس ضد إف سي سيون يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4.45 مساءً) تيلستار ضد أياكس ملعب BUKO (فيلسن-زويد) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد آيندهوفن يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر السبت، 12 سبتمبر (8 مساءً) فورتونا سيتارد ضد أياكس فورتونا سيتارد ستاديون (سيتارد) التذاكر الثلاثاء، 15 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد فيليم II يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد إكسلسيور يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (9 مساءً) أياكس ضد إن إي سي يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (4.45 مساءً) غرونينغن ضد أياكس ملعب يوروبورغ (غرونينغن) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (4.45 مساءً) سبارتا روتردام ضد أياكس سبارتا ستاديون هيت كاستيل (روتردام) التذاكر

كيفية شراء تذاكر أياكس

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات أياكس عبر الإنترنت من متجر تذاكر أياكس الرسمي أو من خلال منصة إعادة البيع الرسمية المدمجة التابعة للنادي.

قبل إتمام عملية الشراء، يجب عليك تنزيل تطبيق أياكس الرسمي أو زيارة موقع النادي لإنشاء حساب "My Ajax". ويجب على الجماهير الدولية التحقق من هويتها عبر التطبيق باستخدام نظام آلي (Mitek) من خلال مسح جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية.

المباريات ذات الطلب المرتفع نادرًا ما تصل إلى البيع العام. ولضمان التذاكر مبكرًا، يمكن للمشجعين شراء عضوية رابطة مشجعي أياكس أو بطاقة النادي الرقمية مباشرة عبر حسابهم.

يطرح أياكس التذاكر عادةً عبر نوافذ زمنية متدرجة زمنيًا وفقًا لطبقة الأولوية، وعادة ما تبدأ في الساعة 10 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) في تواريخها المحددة:

الجدول الزمني المعتاد للبيع طبقة الأولوية اليوم 1 (الأولوية الأسبق) حاملو التذاكر الموسمية اليوم 2 أعضاء رابطة المشجعين اليوم 3 حاملو بطاقة النادي اليوم 4 (إذا بقيت تذاكر متاحة) الجمهور العام (الحسابات الموثقة)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات أياكس من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفّر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في اقتناص تذاكر اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أياكس؟

تذاكر مباريات أياكس الرسمية التي تُشترى مباشرة عبر النادي تبدأ عمومًا بين 25 و35 يورو للمقاعد خلف المرميين، وتصل إلى 50 و100 يورو أو أكثر للمواقع المميزة على الجانبين الطوليين، بحسب هوية المنافس وفئة المباراة.

وينقسم توزيع التذاكر في يوهان كرويف أرينا إلى ثلاث فئات سعرية رئيسية منظمة حول أربعة مدرجات جغرافية:

فئة التذكرة موقعها في الملعب نطاق السعر الأساسي الرسمي الفئة 1 الجانب الطولي، المستوى السفلي (المدرجان الشرقي والغربي) 50-100+ يورو الفئة 2 الجانب الطولي، المستوى العلوي (المدرجان الشرقي والغربي) 40-75 يورو الفئة 3 خلف المرميين، السفلي والعلوي (المدرجان الشمالي والجنوبي) 25–35 يورو

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن يوهان كرويف أرينا

يقع يوهان كرويف أرينا في منطقة زويدوست في أمستردام، وهو منشأة رياضية وترفيهية عالمية المستوى، والملعب الأيقوني لأياكس ومنتخب هولندا لكرة القدم، بسعة تبلغ 55,865 متفرجًا.

في منتصف الثمانينيات، صممت أمستردام ملعبًا جديدًا لقيادة ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992. وعندما فازت برشلونة بحق الاستضافة، أعادت المدينة توظيف المخططات لتصبح منشأة متعددة الاستخدامات فائقة الحداثة.

وكان أياكس أيضًا بحاجة ملحة إلى ملعب جديد. إذ إن ملعبه المحبوب لكن الصغير، دي مير، كان يستوعب 19,000 مقعد فقط، ما أجبره على خوض المواجهات الأوروبية الكبرى في الملعب الأولمبي القديم.

وفي 1996، افتتحت الملكة بياتريكس الملعب الجديد رسميًا تحت اسم أمستردام أرينا. وشهدت المباراة الافتتاحية مواجهة بين أياكس والعملاق الإيطالي ميلان. وفي 2018، أُعيدت تسمية الملعب رسميًا إلى يوهان كرويف أرينا تكريمًا لأسطورة أياكس وكرة القدم الهولندية الذي توفي في 2016.

أحداث تاريخية استضافها يوهان كرويف أرينا:

إثارة كروية: استضاف ملعب أمستردام نهائي دوري أبطال أوروبا 1998، حين فاز ريال مدريد 1-0 على يوفنتوس، ونهائي الدوري الأوروبي 2013، حين فاز تشيلسي 2-1 على بنفيكا، إلى جانب عدة مباريات خلال يورو 2000 ويورو 2020.

معمودية تينا تيرنر: قبل أن يخوض أياكس حتى مباراة واحدة في الدوري على الملعب الجديد تمامًا، كانت أيقونة البوب تينا تيرنر قد أحيت هناك ثلاث حفلات متتالية كاملة العدد، استقطبت أكثر من 150,000 مشجع.

نجوم عالميون كبار: يُعد الملعب محطة أوروبية رئيسية للحفلات، إذ استضاف عروضًا أسطورية لمايكل جاكسون وThe Rolling Stones وبيونسيه وتايلور سويفت وColdplay.

كرة القدم الأمريكية والرياضات القتالية: بين 1997 و2007، كان الملعب المقر الرئيسي لأمستردام أدميرالز في NFL Europe، كما يتحول أيضًا بشكل متكرر لاستضافة فعاليات كيك بوكسينغ دولية ضخمة.

مدرجات شديدة الانحدار: تُعد المدرجات من بين الأكثر انحدارًا في كرة القدم الأوروبية، إذ يقع المستوى الثاني عند زاوية مذهلة تبلغ 37 درجة لإبقاء المشجعين في أقرب مسافة ممكنة من أرضية الملعب.

أرقام وإحصائيات أياكس

يُعد أياكس (Amsterdamsche Football Club Ajax) تاريخيًا النادي الأكثر نجاحًا في هولندا، كما يُعتبر أحد أكثر الفرق تأثيرًا ثقافيًا في تاريخ كرة القدم العالمية.

تأسس النادي في 1900، وكان رائدًا في فلسفة "الكرة الشاملة" الثورية، وأسس أكاديمية شباب ذائعة الصيت عالميًا.

أبرز ألقاب النادي ومحطات التتويج

الدوري الهولندي الممتاز : 36 لقبًا

كأس هولندا : 20 لقبًا

دوري أبطال أوروبا / كأس أوروبا : 4 ألقاب (1971 و1972 و1973 و1995)

الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي : لقب واحد (1992)

كأس الكؤوس الأوروبية : لقب واحد (1987)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: سياك سوارت (603)، فيم سوربير (509)

الأكثر تسجيلًا: بيت فان رينين (278)، يوهان كرويف (270)

الإنجاز الكامل

يُعد أياكس واحدًا من خمسة أندية فقط، إلى جانب يوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي، فازت بجميع البطولات الأوروبية التاريخية الثلاث الكبرى للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي.

الصلابة الدفاعية

في موسم 2009-10 تحت قيادة مارتن يول، سجّل أياكس رقمًا قياسيًا في الدوري الهولندي بعدما استقبل 4 أهداف فقط على أرضه طوال الموسم، مع تسجيل 106 أهداف في الدوري إجمالًا.

اعتزال الرقم 14

قام أياكس باعتزال القميص رقم 14 بشكل دائم في 2007 تكريمًا للإرث الذي لا يُعوض ليوهان كرويف.



