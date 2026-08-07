يدخل الهلال موسم 2026/27 وهو يتطلع لاستعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما لم يكن سجله الخالي من الهزائم في 24 مباراة كافيًا للحاق بالنصر في الموسم الماضي. ويواصل سيموني إنزاجي عمله مدربًا للفريق، مع وصول كريسينسيو سومرفيل كأبرز صفقات الصيف. وبصفته النادي الأكثر تتويجًا في آسيا، مع 21 لقبًا في الدوري منذ 1962، يظل الهلال أحد أصعب التذاكر المنال في كرة القدم السعودية. إليكم كل ما لدى GOAL عن شراء تذاكر الموسم المقبل.

قائمة مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الجمعة 14 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الفيصلي المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الخميس 20 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الفيحاء ضد الهلال ملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الخليج ضد الهلال ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الأهلي (كلاسيكو، الذهاب) المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3 التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الشباب ضد الهلال SHG Arena (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد Neom SC المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 8 الهلال ضد الاتحاد (كلاسيكو، الذهاب) المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 17 النصر ضد الهلال (ديربي الرياض، الذهاب) الأول بارك (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 20 الأهلي ضد الهلال (كلاسيكو، الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 25 الاتحاد ضد الهلال (كلاسيكو، الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 34 (الجولة الأخيرة) الهلال ضد النصر (ديربي الرياض، الإياب) المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 34 التذاكر

كما سيشارك الهلال أيضًا في كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يتم تأكيد جدوليهما بعد القرعتين الخاصتين بهما.

كيفية شراء تذاكر الهلال

الطريقة الأكثر موثوقية هي عبر قسم "المباريات/التذاكر" في الموقع الرسمي لـSPL، أو من خلال موقع المملكة أرينا مباشرة.

تقام الجولات عادة من الخميس إلى السبت لتناسب عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، مع طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

بالنسبة إلى ديربي الرياض والمباريات الكبرى الأخرى، اشترِ التذاكر بمجرد طرحها.

لا يلزم وجود عضوية لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن الهلال يقدم ثماني فئات عضوية، من Basic (115 ريالًا سعوديًا) إلى Platinum، وجميعها تشمل أولوية شراء التذاكر.

إلى Platinum، وجميعها تشمل أولوية شراء التذاكر. إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن مواقع ثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر بدءًا من 49 ريالًا سعوديًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال؟

الدخول العام والمقاعد القياسية: عادة ما تتراوح بين 50 و1,500+ ريال سعودي ، بحسب المنافس وفئة المقعد.

عادة ما تتراوح بين ، بحسب المنافس وفئة المقعد. المقصورات الخاصة والأجنحة التنفيذية تسجل أعلى الأسعار، خصوصًا في ديربي الرياض ومباريات الكلاسيكو.

تسجل أعلى الأسعار، خصوصًا في ديربي الرياض ومباريات الكلاسيكو. تذاكر السوق الثانوية عبر Ticombo تبدأ من 49 ريالًا سعوديًا ، رغم أن الأسعار تتغير بحسب الطلب.

عبر تبدأ من ، رغم أن الأسعار تتغير بحسب الطلب. تحقق من الموقع الرسمي لـSPL أو موقع المملكة أرينا لمعرفة آخر التوافر.

ماذا يُنتظر من الهلال في 2026/27؟

يُعد الهلال، الذي تأسس عام 1957، واحدًا من ثلاثة أندية فقط شاركت في كل موسم من مواسم الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه، ولا يزال النادي الأكثر تتويجًا في آسيا بإجمالي 70 لقبًا. ويظل لقب 2023/24، الذي تحقق من دون أي هزيمة تحت قيادة حملة ألكساندار ميتروفيتش التهديفية التي شهدت تسجيله 40 هدفًا، علامة فارقة، لكن الموسم الماضي انتهى بخيبة أمل: إذ لم يكن سجل من 24 مباراة من دون هزيمة كافيًا لتجاوز النصر، واكتفى الهلال بالوصافة.

ويواصل سيموني إنزاجي، الذي تم تعيينه في يونيو 2025، عمله مدربًا للفريق في 2026/27. ولا يزال الفريق يعج بالمواهب الدولية، مع وصول كريسينسيو سومرفيل من وست هام هذا الصيف مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني بحسب التقارير، لينضم إلى قائمة تضم بالفعل داروين نونيز، وثيو هيرنانديز، وجواو كانسيلو. ومن المتوقع أن ينافس الهلال مجددًا على كل الجبهات هذا الموسم.

تاريخ المملكة أرينا

يخوض الهلال مبارياته على أرضه في المملكة أرينا منذ فبراير 2024، وتتسع سعة الملعب إلى 30,000 متفرج في وضعية كرة القدم. ويقع في بوليفارد سيتي شمال غرب الرياض، وقد بدأ بناؤه في منتصف 2023، مع استثمار شركة المملكة القابضة (KHC) في المنشأة في سبتمبر من ذلك العام مقابل حقوق التسمية، إلى جانب اتفاق الهلال على اتخاذه ملعبه الدائم. ويتميز الملعب بسقف قابل للطي وشاشة فيديو رباعية الجوانب معلقة فوق نقطة الوسط، كما يستضيف أيضًا فعاليات مرتبطة بأجندة الترفيه الشتوية لموسم الرياض.