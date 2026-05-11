النمسا
ليفاي
الأردن
احجز تذاكر مباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026 الآن!
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر النمسا ضد الأردن: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 وملعب ليفيس والمزيد

النمسا
الأردن

إليك كل ما تحتاج معرفته لحجز تذكرتك لمباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026

تتجه الأنظار إلى ملعب ليفيس في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، حيث يلتقي منتخب النمسا مع منتخب الأردن يوم 16 يونيو 2026 ضمن منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام كبير من الجماهير الأوروبية والآسيوية، حيث يسعى منتخب النمسا لتقديم أداء قوي في البطولة، بينما يدخل منتخب الأردن اللقاء بطموحات كبيرة في الظهور بشكل مشرف في أولى مواجهاته العالمية.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الخاصة بشراء تذاكر النمسا ضد الأردن، بما في ذلك الأسعار، طرق الحجز، وروابط شراء التذاكر، إضافة إلى معلومات الملعب وأفضل الخيارات للحصول على أرخص المقاعد.

متى موعد مباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيس، سانتا كلاراالتذاكر

مباريات منتخب النمسا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعب
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيس، سانتا كلاراالتذاكر 
21 يونيو 2026النمسا ضد البرتغالملعب سويفي، لوس أنجلوسالتذاكر
26 يونيو 2026النمسا ضد السنغالملعب لومن فيلد، سياتلالتذاكر

مباريات منتخب الأردن في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعب
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيس، سانتا كلاراالتذاكر 
21 يونيو 2026الأردن ضد السنغالملعب بي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026الأردن ضد البرتغالملعب غوادالاخارا، غوادالاخاراالتذاكر

كيفية شراء تذاكر النمسا ضد الأردن

تظل تذاكر كأس العالم 2026 من أكثر التذاكر طلبًا عالميًا، خصوصًا مع الإقبال الكبير على مباريات المنتخبات الأوروبية والآسيوية.

ورغم انتهاء مراحل البيع الأولى عبر فيفا، لا تزال هناك عدة طرق رسمية وآمنة للحصول على تذاكر المباراة:

  • مرحلة البيع الأخيرة من فيفا: طرح دفعات إضافية بنظام أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع الرسمية: شراء تذاكر موثقة من جماهير أخرى.
  • المواقع الثانوية الموثوقة: مثل StubHub للحصول على تذاكر سريعة وآمنة.
  • باقات الضيافة: تشمل مقاعد VIP وخدمات حصرية داخل الملعب.

ينصح بشراء التذاكر مبكرًا، لأن الأسعار ترتفع تدريجيًا مع اقتراب موعد المباراة وزيادة الطلب.

كم أسعار تذاكر النمسا ضد الأردن؟

تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات في كأس العالم 2026 من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، بينما تختلف الأسعار حسب الفئة وموقع المقعد داخل الملعب.

الفئةدور المجموعاتالأدوار الإقصائية
الفئة الأولى250 - 400 دولار600 - 1200 دولار
الفئة الثانية150 - 280 دولار400 - 800 دولار
الفئة الثالثة100 - 200 دولار200 - 500 دولار
الفئة الرابعة60 - 120 دولار150 - 350 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب ليفيس

يُعد ملعب ليفيس في سانتا كلارا من أحدث الملاعب في الولايات المتحدة، وسيستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2026.

الملعب يتسع لأكثر من 65 ألف مشجع، ويتميز ببنية حديثة وتجربة جماهيرية متطورة ومرافق عالية الجودة.

كما يوفر الملعب سهولة الوصول من منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما يجعله واحدًا من أكثر الملاعب جذبًا للجماهير في البطولة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت للشراء هو في أقرب فرصة ممكنة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب موعد المباراة وزيادة الطلب على تذاكر كأس العالم 2026.

 

تبدأ أرخص التذاكر عادة من حوالي 60 إلى 120 دولارًا أمريكيًا في فئة المقاعد الاقتصادية، وقد تختلف الأسعار حسب التوفر ومنصة البيع.

 

نعم، تُعد StubHub منصة موثوقة وتوفر حماية للمشتري، حيث تضمن استلام تذاكر صالحة للدخول أو استرداد الأموال في حال وجود مشكلة.

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

نعم، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل مقاعد مميزة وخدمات حصرية داخل الملعب مثل الدخول إلى مناطق VIP والمطاعم الخاصة.

 