احصل على تذاكر السويد ضد تونس في كأس العالم 2026 الآن!
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر السويد ضد تونس في كأس العالم 2026: الأسعار وملعب المباراة وكل ما تحتاج معرفته

حنبعل المجبري

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة السويد وتونس

تتجه أنظار الجماهير العربية والتونسية نحو مواجهة قوية تجمع بين منتخب تونس ومنتخب السويد ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب إستاديو بي بي في إيه في مدينة مونتيري المكسيكية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير من عشاق نسور قرطاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مع توقعات بحضور جماهيري تونسي مميز في المدرجات خلال البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول حجز تذاكر تونس ضد السويد، بداية من الأسعار المتوقعة وطرق الشراء الرسمية وحتى معلومات الملعب وأفضل الطرق للحصول على أرخص التذاكر قبل نفادها.

موعد مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
14 يونيو 2026السويد ضد تونسإستاديو بي بي في إيه - مونتيريالتذاكر

مباريات منتخب السويد في كأس العالم 2026

20 يونيو 2026السويد ضد اليابانملعب AT&T - تكساسالتذاكر
25 يونيو 2026السويد ضد هولنداملعب NRG - هيوستنالتذاكر

مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026

20 يونيو 2026تونس ضد هولنداإستاديو بي بي في إيه - مونتيريالتذاكر
25 يونيو 2026تونس ضد اليابانملعب GEHA Field at Arrowhead Stadium - كانساسالتذاكر

كيفية شراء تذاكر تونس ضد السويد؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها للجماهير التونسية والعربية حجز تذاكر مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم 2026، لكن الطلب المتوقع على المباراة قد يجعل التذاكر تنفد بسرعة كبيرة.

  • منصة FIFA الرسمية: يتم طرح التذاكر على مراحل عبر الموقع الرسمي للفيفا بنظام أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن للجماهير شراء تذاكر موثوقة من مشجعين آخرين عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا.
  • منصات إعادة البيع العالمية: توفر مواقع مثل StubHub فرصة للحصول على التذاكر المتبقية أو المعاد بيعها بسهولة وسرعة.
  • الباقات الفاخرة VIP: تشمل مقاعد مميزة، وصالات ضيافة، وخدمات طعام ومشروبات وتجربة مشاهدة استثنائية.

ويجب الانتباه إلى أن جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، وسيتم استخدامها عبر تطبيق FIFA الرسمي على الهاتف المحمول.

أسعار تذاكر السويد ضد تونس في كأس العالم 2026

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 بحسب فئة المقعد وموقعه داخل الملعب، بالإضافة إلى حجم الطلب على المباراة.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباريات دور المجموعات من حوالي 60 دولار أمريكي، مع ارتفاع الأسعار تدريجياً كلما اقترب موعد المباراة.

الفئةدور المجموعاتالأدوار الإقصائيةنصف النهائي والنهائي
الفئة الأولى250 - 400 دولار600 - 1200 دولار1500 - 6730 دولار
الفئة الثانية150 - 280 دولار400 - 800 دولار1000 - 4210 دولار
الفئة الثالثة100 - 200 دولار200 - 500 دولار600 - 2790 دولار
الفئة الرابعة60 - 120 دولار150 - 350 دولار400 - 2030 دولار

كل ما تريد معرفته عن ملعب إستاديو بي بي في إيه

يُعد ملعب إستاديو بي بي في إيه في مدينة مونتيري واحداً من أحدث الملاعب في المكسيك وأحد أبرز ملاعب كأس العالم 2026.

ويمتاز الملعب بتصميمه العصري وإطلالته المميزة على الجبال المحيطة، ما يجعله من أفضل الملاعب من حيث الأجواء وتجربة الجماهير خلال البطولة.

ويتسع الملعب لأكثر من 50 ألف مشجع، مع توقعات بحضور جماهيري تونسي كبير لدعم نسور قرطاج في واحدة من أهم مباريات دور المجموعات.

أسئلة الأكثر شيوعًا

تقام مباراة السويد ضد تونس يوم 14 يونيو 2026 على ملعب إستياديو BBVA في مدينة مونتيري، المكسيك.

 

 

يمكن شراء التذاكر عبر منصة فيفا الرسمية، ومنصة إعادة البيع التابعة لفيفا، بالإضافة إلى منصات موثوقة مثل StubHub.

 

 

تبدأ أسعار التذاكر الأرخص من حوالي 60 إلى 120 دولار أمريكي لفئة Category 4 حسب التوفر والطلب.

 

 

نعم، جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل ويتم استخدامها عبر تطبيق فيفا الرسمي.

 

 

نعم، إذا تم الشراء من منصات موثوقة مثل StubHub التي توفر حماية للمشتري وتضمن صحة التذاكر.

 

 

Yes, hospitality packages are available and include premium seating, food and beverage services, and exclusive matchday experiences.