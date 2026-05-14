احجز تذاكر مباراة السنغال والعراق في كأس العالم 2026 الآن!
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر السنغال ضد العراق في كأس العالم 2026: الأسعار وملعب BMO Field وكل ما تحتاج معرفته

إليك بالضبط كيفية حجز تذاكر مباراة السنغال والعراق في كأس العالم 2026.

تتجه أنظار الجماهير العراقية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب العراق ومنتخب السنغال ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب BMO Field بمدينة تورونتو الكندية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع عودة منتخب العراق إلى أكبر بطولة كروية في العالم وسط دعم جماهيري ضخم من عشاق أسود الرافدين، إلى جانب قوة منتخب السنغال الذي يُعد من أبرز المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون مدينة تورونتو واحدة من أكثر المدن استضافة للجماهير خلال البطولة، ما يعني أن الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم في ملعب BMO Field قد يرتفع بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة.

ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول حجز تذاكر العراق ضد السنغال، بما في ذلك أسعار التذاكر، وباقات الضيافة VIP، ومعلومات الملعب، وأفضل الطرق للحصول على أرخص التذاكر عبر الإنترنت قبل نفادها.

موعد مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
26 يونيو 2026 - 19:00السنغال ضد العراقملعب BMO Field - تورونتوالتذاكر

مباريات منتخب السنغال في كأس العالم 2026

تابع مشوار أسود التيرانجا في المجموعة التاسعة خلال كأس العالم 2026.

التاريخالمباراةالملعب والمدينةالتذاكر
16 يونيو 2026فرنسا ضد السنغالملعب ميتلايف - نيوجيرسي، الولايات المتحدةالتذاكر
22 يونيو 2026النرويج ضد السنغالملعب ميتلايف - نيوجيرسي، الولايات المتحدةالتذاكر
26 يونيو 2026السنغال ضد العراقملعب BMO Field - تورونتو، كنداالتذاكر

مباريات منتخب العراق في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
16 يونيو 2026العراق ضد النرويجملعب جيليت - بوسطن، الولايات المتحدةالتذاكر
22 يونيو 2026فرنسا ضد العراقملعب لينكولن فاينانشال - فيلادلفيا، الولايات المتحدةالتذاكر
26 يونيو 2026السنغال ضد العراقملعب BMO Field - تورونتو، كنداالتذاكر

كيفية شراء تذاكر العراق ضد السنغال؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها للجماهير العراقية والعربية شراء تذاكر مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026، خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب على تذاكر مباريات أسود الرافدين.

  • منصة FIFA الرسمية: يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بطرح التذاكر على مراحل مختلفة، سواء عبر القرعة أو بنظام أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن شراء التذاكر المعاد بيعها بشكل آمن عبر منصة FIFA الرسمية لتبادل التذاكر.
  • مواقع إعادة البيع العالمية: توفر منصات مثل StubHub فرصة للحصول على تذاكر المباريات التي تشهد طلباً مرتفعاً أو نفدت رسمياً.
  • باقات الضيافة VIP: تشمل مقاعد فاخرة، وصالات خاصة، وتجارب ضيافة مميزة، وخدمات طعام ومشروبات حصرية.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل ويتم إدارتها عبر تطبيق FIFA الرسمي على الهواتف الذكية.

وينصح الجماهير العراقية بحجز التذاكر مبكراً قبل ارتفاع الأسعار في منصات إعادة البيع مع اقتراب موعد البطولة.

كم أسعار تذاكر السنغال ضد العراق في كأس العالم 2026؟

اعتمد FIFA نظام التسعير الديناميكي في كأس العالم 2026، ما يعني أن أسعار التذاكر تختلف بحسب فئة الجلوس ومستوى الطلب ومرحلة البطولة.

وتُعد مباريات دور المجموعات من أفضل الفرص للجماهير لحضور كأس العالم بأسعار أقل مقارنة بالأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة السنغال ضد العراق من حوالي 70 إلى 150 دولار أمريكي بحسب موقع المقعد وحجم الطلب.

الفئةدور المجموعاتدور الـ16 حتى ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة الأولى250 - 400 دولار600 - 1200 دولار1500 - 6730 دولار
الفئة الثانية150 - 280 دولار400 - 800 دولار1000 - 4210 دولار
الفئة الثالثة100 - 200 دولار200 - 500 دولار600 - 2790 دولار
الفئة الرابعة60 - 120 دولار150 - 350 دولار400 - 2030 دولار

وللحصول على أفضل الأسعار، يُنصح بمتابعة توفر التذاكر بشكل مستمر لأن أسعار إعادة البيع قد تتغير بسرعة كبيرة حسب حجم الطلب.

كل ما تريد معرفته عن ملعب BMO Field

تقام مباراة السنغال ضد العراق على ملعب BMO Field في مدينة تورونتو، والذي يُعد من أشهر ملاعب كرة القدم في كندا والمقر الرئيسي لنادي تورونتو إف سي.

ويقع الملعب بالقرب من وسط مدينة تورونتو، وقد استضاف العديد من المباريات الدولية الكبرى وفعاليات كرة القدم العالمية، ما يجعله أحد الملاعب الرئيسية في كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 45 ألف مشجع خلال مباريات البطولة بعد أعمال التوسعة الخاصة بكأس العالم.

ما الذي ينتظر الجماهير داخل ملعب BMO Field؟

  • أنظمة دخول رقمية حديثة للتذاكر
  • زوايا مشاهدة محسنة ومرافق مطورة
  • مناطق طعام ومشروبات مميزة
  • صالات VIP وتجارب ضيافة فاخرة
  • سهولة الوصول من وسط مدينة تورونتو ومطار بيرسون الدولي
  • وسائل نقل عامة ومناطق مخصصة لخدمات النقل الذكي

ومع توقع حضور جماهيري كبير من مشجعي العراق والسنغال، قد تشهد المباراة واحدة من أقوى الأجواء الجماهيرية في دور المجموعات.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت لشراء التذاكر هو في أقرب فرصة ممكنة، لأن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة.

من المتوقع أن تبدأ أسعار التذاكر الاقتصادية من حوالي 70 إلى 150 دولار أمريكي بحسب الفئة وموقع المقعد.

نعم، توفر منصة StubHub حماية للمشتري لضمان استلام تذاكر صحيحة قبل موعد المباراة.

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل ويتم استخدامها عبر تطبيق FIFA الرسمي.

نعم، تتوفر باقات ضيافة تشمل مقاعد فاخرة وخدمات حصرية وتجربة مشاهدة مميزة داخل الملعب.

نعم، يجب على الجماهير التأكد من امتلاك التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل السفر إلى كندا لحضور مباريات كأس العالم 2026.