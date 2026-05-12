كيفية شراء تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومعلومات ملعب NRG والمزيد

تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع منتخب السعودية مع منتخب الرأس الأخضر ضمن مباريات دور المجموعات على ملعب NRG في مدينة هيوستن الأمريكية.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن اللقاء يُقام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يزيد من أهمية المواجهة وحجم الإقبال الجماهيري عليها.

ويواصل المنتخب السعودي جذب اهتمام جماهيره من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، في حين يسعى منتخب الرأس الأخضر لمواصلة كتابة التاريخ في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

ومع ارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم 2026 بعد الإعلان الرسمي عن جدول المباريات، بدأت الجماهير في البحث عن أفضل الطرق لحجز المقاعد قبل ارتفاع الأسعار واقتراب موعد البطولة.

ويقدم GOAL كل ما تحتاج معرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، بما في ذلك الأسعار، وخيارات الضيافة، ومعلومات الملعب، وأفضل مواقع شراء التذاكر.

متى موعد مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 15 يونيو 2026 السعودية ضد أوروجواي ملعب هارد روك، ميامي التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد السعودية ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا التذاكر 21 يونيو 2026 أوروجواي ضد الرأس الأخضر فيلادلفيا ستاديوم، فيلادلفيا التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تتوفر عدة طرق أمام الجماهير للحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم 2026.

البيع الرسمي عبر فيفا: يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة للبيع بنظام أسبقية الحجز.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالفيفا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب فئة المقعد والملعب وحجم الطلب على المباراة.

وتبدأ أسعار مباريات دور المجموعات رسميًا من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفئات الاقتصادية، بينما ترتفع أسعار الفئات الأعلى مع اقتراب موعد المباراة.

الفئة دور المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة الأولى 250 - 400 دولار 600 - 1200 دولار 1500 - 6730 دولار الفئة الثانية 150 - 280 دولار 400 - 800 دولار 1000 - 4210 دولار الفئة الثالثة 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار 600 - 2790 دولار الفئة الرابعة 60 - 120 دولار 150 - 350 دولار 400 - 2030 دولار

كل ما تريد معرفته عن ملعب NRG

تقام مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية على ملعب NRG في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والذي يُعد أحد أبرز الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026.

ويستضيف الملعب مباريات فريق هيوستن تكسانز في دوري كرة القدم الأمريكية NFL، كما سبق له احتضان العديد من الأحداث الرياضية والحفلات العالمية الكبرى.

ومن المتوقع أن يستقبل الملعب أكثر من 70 ألف مشجع خلال مباريات كأس العالم، وسط أجواء جماهيرية مميزة لعشاق كرة القدم القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وسيحصل المشجعون على: