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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
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كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين 2026/27: الأسعار، المباريات، الفرق والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
النصر
الاتحاد
الهلال

إليك كيفية حجز تذاكر لمشاهدة أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما أثناء اللعب

شهد الدوري السعودي للمحترفين نموًا كبيرًا في مكانته خلال المواسم الأخيرة، بعد الاستثمارات الضخمة للأندية وتدفق عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين. ويحمل الآن صفة الدوري الأعلى تصنيفًا في آسيا.

وليس من المستغرب أن ترتفع أعداد الحضور نتيجة لذلك. فقد حضر أكثر من 2,5 مليون مشجع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 1,3 مليون عن الرقم المسجل قبل عقد من الزمن.

دع GOAL يرشدك إلى كل معلومات التذاكر الأساسية التي تحتاج إليها بشأن تأمين تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك أماكن شرائها وتكلفتها.

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مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة

إليك نظرة على أبرز المواجهات الأعلى طلبًا في الأسابيع الافتتاحية من الموسم، وهي المباريات التي تضم أندية «الأربعة الكبار» في الدوري السعودي للمحترفين (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي) التي يُرجح أن يرغب المشجعون أكثر من غيرها في الحصول على تذاكرها. مواعيد الانطلاق أدناه هي كما جرى تحديدها ونشرها في البداية من مصادر تتبع المباريات، ويؤكد الدوري السعودي للمحترفين مواعيد الانطلاق النهائية وأي تغييرات مرتبطة بالبث قبل كل جولة بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لذا احرص دائمًا على التحقق مرة أخرى من التوقيت الدقيق عبر spl.com.sa أو مزود التذاكر الخاص بك قبل السفر.

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026نادي الدرعية ضد الأهلي11.00pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
الجمعة 14 أغسطس 2026الهلال ضد الفيصلي11.00pmالمملكة أريناتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026الاتحاد ضد الخلود11.00pmملعب الإنماءتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026النصر ضد الفتح11.00pmالأول باركتذاكر
الخميس 20 أغسطس 2026الفيحاء ضد الهلال11.00pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026الرياض ضد النصر9.00pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026الأهلي ضد أبها11.00pmملعب الإنماءتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026الهلال ضد الأهلي11.00pmالمملكة أريناتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026الاتحاد ضد النصر11.00pmملعب الإنماءتذاكر

القائمة الكاملة للمباريات في الجولات 1-6 (13 أغسطس - 9 سبتمبر 2026)

إليك جميع المباريات المجدولة حاليًا عبر أول ست جولات من الموسم، بما يشمل الأندية الـ18 كافة. التواريخ والملاعب مؤكدة بدرجة كبيرة، أما مواعيد الانطلاق فهي مؤقتة وقد تتغير مع اعتماد جداول البث النهائيّة قبل يوم المباراة، لذا تعامل معها كدليل للتخطيط لا ككلمة أخيرة. لاحظ أيضًا أن الاتحاد والأهلي يستضيفان المباريات أحيانًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل القديم في جدة إلى جانب ملعبهما الرئيسي، ملعب الإنماء، لذا لا تتفاجأ إذا رأيت كلا الملعبين مدرجين للنادي نفسه. وسنواصل إضافة مزيد من الجولات مع تأكيد الدوري السعودي للمحترفين لمواعيد الانطلاق قبل كل جولة.

الجولة 1

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026أبها ضد الحزم9.15pmملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026نادي الدرعية ضد الأهلي11.00pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026الشباب ضد القادسية11.00pmSHG Arenaتذاكر
الجمعة 14 أغسطس 2026Neom SC ضد الفيحاء9.50pmمدينة الملك خالد الرياضيةتذاكر
الجمعة 14 أغسطس 2026الاتفاق ضد الرياض11.00pmملعب نادي الاتفاقتذاكر
الجمعة 14 أغسطس 2026الهلال ضد الفيصلي11.00pmالمملكة أريناتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026التعاون ضد الخليج9.15pmملعب نادي التعاونتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026الاتحاد ضد الخلود11.00pmملعب الإنماءتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026النصر ضد الفتح11.00pmالأول باركتذاكر

الجولة 2

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الخميس 20 أغسطس 2026الفيحاء ضد الهلال11.00pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026الرياض ضد النصر9.00pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026الحزم ضد نادي الدرعية9.15pmملعب نادي الحزمتذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026القادسية ضد الاتحاد11.00pmملعب الأمير محمد بن فهدتذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026الفيصلي ضد Neom SC11.00pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026الفتح ضد الاتفاق8.45pmMaydan Tamweel Al Oulaتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026الخلود ضد التعاون9.10pmملعب نادي الحزمتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026الأهلي ضد أبها11.00pmملعب الإنماءتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026الخليج ضد الشباب11.00pmملعب الأمير محمد بن فهدتذاكر

الجولة 3

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الاثنين 24 أغسطس 2026Neom SC ضد القادسية9.40pmمدينة الملك خالد الرياضيةتذاكر
الاثنين 24 أغسطس 2026الاتحاد ضد الحزم11.00pmملعب الأمير عبد الله الفيصلتذاكر
الثلاثاء 25 أغسطس 2026أبها ضد الخليج9.05pmملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةتذاكر
الثلاثاء 25 أغسطس 2026التعاون ضد الفيحاء9.10pmملعب نادي التعاونتذاكر
الثلاثاء 25 أغسطس 2026الاتفاق ضد النصر11.00pmملعب نادي الاتفاقتذاكر
الثلاثاء 25 أغسطس 2026الشباب ضد الرياض11.00pmSHG Arenaتذاكر
الأربعاء 26 أغسطس 2026الفيصلي ضد الفتح9.00pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
الأربعاء 26 أغسطس 2026نادي الدرعية ضد الخلود11.00pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026الهلال ضد الأهلي11.00pmالمملكة أريناتذاكر

الجولة 4

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026الرياض ضد Neom SC8.50pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026الفيحاء ضد أبها9.00pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026الخليج ضد الهلال11.00pmملعب الأمير محمد بن فهدتذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026النصر ضد التعاون11.00pmالأول باركتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026الخلود ضد الأهلي9.05pmملعب نادي الحزمتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026الاتفاق ضد نادي الدرعية11.00pmملعب نادي الاتفاقتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026الفتح ضد الاتحاد11.00pmMaydan Tamweel Al Oulaتذاكر
الأحد 30 أغسطس 2026الحزم ضد الشباب9.05pmملعب نادي الحزمتذاكر
الأحد 30 أغسطس 2026القادسية ضد الفيصلي11.00pmملعب الأمير محمد بن فهدتذاكر

الجولة 5

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الخميس 3 سبتمبر 2026الفيحاء ضد الخلود8.55pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
الخميس 3 سبتمبر 2026Neom SC ضد الخليج9.30pmمدينة الملك خالد الرياضيةتذاكر
الخميس 3 سبتمبر 2026نادي الدرعية ضد القادسية11.00pmملعب الأمير فيصل بن فهدتذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026أبها ضد الاتفاق9.00pmملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةتذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026الأهلي ضد الرياض11.00pmملعب الأمير عبد الله الفيصلتذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026الشباب ضد الهلال11.00pmSHG Arenaتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026الفيصلي ضد الحزم8.50pmملعب مدينة المجمعة الرياضيةتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026التعاون ضد الفتح8.55pmملعب نادي التعاونتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026الاتحاد ضد النصر11.00pmملعب الإنماءتذاكر

الجولة 6

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3hr)الملعبالتذاكر
الاثنين 7 سبتمبر 2026الخليج ضد الرياض8.30pmملعب الأمير محمد بن فهدتذاكر
الاثنين 7 سبتمبر 2026الهلال ضد Neom SC11.00pmالمملكة أريناتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026الاتفاق ضد الفيصلي8.30pmملعب نادي الاتفاقتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026الحزم ضد التعاون8.55pmملعب نادي الحزمتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026الاتحاد ضد الفيحاء11.00pmملعب الإنماءتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026القادسية ضد الأهلي11.00pmملعب الأمير محمد بن فهدتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر 2026الخلود ضد الشباب8.55pmملعب نادي الحزمتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر 2026الفتح ضد نادي الدرعية11.00pmMaydan Tamweel Al Oulaتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر 2026النصر ضد أبها11.00pmالأول باركتذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم «Fixture/Tickets» تحت تبويب «Matches».

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وغالبية المباريات تمتد من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتطلع إلى حجز مقاعد قبل الطرح الرسمي أو تأمل في اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائع التجزئة الثانوي Ticombo، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك عادة الحصول على تذكرة أساسية لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين مقابل 50-100 ريال سعودي، ما يجعل الحضور في المتناول للمسافرين بمفردهم أو مجموعات المشجعين أو العائلات المهووسة بكرة القدم.

لكن الفعاليات البارزة، وخصوصًا تلك التي تشمل فرق كرة قدم مشهورة مثل نادي الهلال أو نادي النصر، تكون أعلى كلفة، خاصة في مناطق المشاهدة المميزة.

هناك أيضًا خيار ثانوي لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين عبر Ticombo. وقد تتقلب الأسعار هناك، صعودًا وهبوطًا مقارنة بالسعر المعلن للتذكرة، بحسب المباراة ومدى قرب موعدها، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

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الدوري السعودي للمحترفين 2026/27: الفرق والملاعب

الناديالملعب (الموقع)السعة
نادي الاتحادملعب الإنماء (جدة)60,342
الأهلي SFCملعب الإنماء (جدة)60,342
الخليج FCملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)17,300
الهلال SFCالمملكة أرينا (الرياض)26,090
النصر FCالأول بارك (الرياض)25,000
الاتفاق FCملعب نادي الاتفاق (الدمام)12,924
الشباب FCSHG Arena (الرياض)13,537
الرياض SCملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض)18,063
القادسية FCملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)17,300
NEOM SCمدينة الملك خالد الرياضية (تبوك)12,000
الفتح SCMaydan Tamweel Al Oula (الأحساء)11,851
التعاون FCملعب نادي التعاون (بريدة)5,624
الحزم SCملعب نادي الحزم (الرس)5,100
نادي الخلودملعب نادي الحزم (الرس)5,100
الفيحاء FCمدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)6,843
نادي أبهاملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها)20,000
نادي الفيصليمدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)6,843
نادي الدرعيةملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض)18,063

ماذا تعرف عن الدوري السعودي للمحترفين 2026/27؟

قد يكون الدوري السعودي للمحترفين قد أُنشئ في 2007، لكن جذوره تعود إلى خمسينيات القرن الماضي ومسابقة دوري جلالة الملك. وقد تُوجت تسعة أندية مختلفة أبطالًا للسعودية إذا عدنا إلى تلك الأيام المبكرة. لكن منذ إعادة تسمية دوري الدرجة الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين، هيمنت ثلاثة أندية. فقد ذهبت 15 من أصل 18 لقبًا منذ 2007 إلى الهلال (8) والنصر (4) والاتحاد (3)، مع إنهاء النصر انتظارًا دام سبعة أعوام لاستعادة التاج في نهاية موسم 2025/26 تحت قيادة Jorge Jesus. ومنذ ذلك الحين تولى Ange Postecoglou المسؤولية للدفاع عن لقب 2026/27.

النجاح يقود حتمًا إلى الشعبية، ولذلك فليس مستغربًا أن تلك الأندية الثلاثة، الاتحاد والهلال والنصر، إلى جانب الأهلي، تحظى بأعلى معدلات حضور في الدوري. وفي الواقع، فهي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الحضور السنوي للدوري السعودي للمحترفين. كما أن هذه الأندية مالت أيضًا إلى جذب غالبية النجوم الأجانب الذين يمارسون كرة القدم في الشرق الأوسط.

ويُعد شراء Cristiano Ronaldo في 2022 الصفقة الأبرز في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. وعاش النصر حالة مثالية، خاصة أن CR7 كان قد رفض سابقًا الانتقال إلى الجار المحلي والمنافس اللدود الهلال. وقد أحدث وصول رونالدو ثورة في كرة القدم السعودية ككل ومهد الطريق لانضمام العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ومع وجود أربعة من أندية الدوري السعودي للمحترفين الحالية في الرياض، وهي الهلال والنصر والشباب والرياض، فإن رحلة محب للرياضة إلى العاصمة السعودية كثيرًا ما تعني حضور مباراة في الدوري خلال عطلته. ومع أمثال Cristiano Ronaldo وSadio Mane وAleksandar Mitrovic وNeymar وJhon Duran وDarwin Nunez الذين لعبوا، أو لا يزالون يلعبون، للهلال والنصر، فليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا كلما كانت هذه الأندية في الملعب.

قد تكون أندية الرياض قد هيمنت على الكرة السعودية في الماضي، لكن الاتحاد من مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر حافظ بعناد على مكانته عبر السنوات، ويُعد أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد وفي آسيا ككل. ويود كثير من عشاق كرة القدم مشاهدته على أرض الواقع، خاصة عندما يمتلك تشكيلة لامعة تضم Karim Benzema وMoussa Diaby وFabinho.

ويحمل موسم 2026/27 أيضًا أهمية إضافية لكرة القدم السعودية ككل، إذ سيتوقف الدوري لفترة ممتدة في منتصف الموسم من 24 ديسمبر 2026 إلى 7 فبراير 2027 لإتاحة الفرصة للسعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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