كيفية شراء تذاكر الاتحاد لموسم 2026-27: أسعار ومباريات الدوري السعودي للمحترفين

يدخل الاتحاد موسم 2026/27 تحت قيادة مدربه الجديد ينس فيسينغ، في تعيين مفاجئ جاء به من غامبا أوساكا الياباني بعد رحيل سيرجيو كونسيساو عقب احتلال الفريق المركز الخامس بشكل مخيب للآمال. ويتخذ النادي من جدة مقراً له، ويظل "نادي الشعب" أقدم مؤسسة رياضية في السعودية، وعنصراً ثابتاً في أجواء "الجدار الأصفر" في مدينة الملك عبد الله الرياضية. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر هذا الموسم.

قائمة مباريات الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27

تُصدر رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الموسم المكوّن من 34 جولة على دفعات، لذلك لم تُؤكد حتى الآن سوى مواعيد أول ست جولات. وقد تم بالفعل تأكيد أرقام جولات مباريات الديربي البارزة للاتحاد، حتى وإن كان التاريخ الدقيق لم يُحدد بعد.

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 15 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الخلود ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026، 11:00 مساءً القادسية ضد الاتحاد ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الحزم ملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الفتح ضد الاتحاد ميدان تمويل الأولى (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد النصر ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الفيحاء ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 8 الهلال ضد الاتحاد (الكلاسيكو، مباراة الذهاب) المملكة أرينا (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8 التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 15 الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، مباراة الذهاب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15 التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 25 الاتحاد ضد الهلال (الكلاسيكو، مباراة الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25 التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 32 الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، مباراة الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32 التذاكر

كيفية شراء تذاكر الاتحاد

الطريقة الأساسية هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الاتحاد أو التطبيق المخصص للنادي.

تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية عادةً للبيع قبل 10 إلى 14 يوماً من انطلاق المباراة.

بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي جدة، تمنح فئات العضوية أولوية الوصول قبل الطرح العام.

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر بأسعار تبدأ من 75 ريالاً سعودياً.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد

الدخول العادي: 50 إلى 125 ريالاً سعودياً

50 إلى 125 ريالاً سعودياً المقاعد المميزة: 300 إلى 700 ريال سعودي

300 إلى 700 ريال سعودي صالات كبار الشخصيات والصالات الذهبية: تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل ضيافة فاخرة وأفضل إطلالات في الملعب

تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل ضيافة فاخرة وأفضل إطلالات في الملعب السوق الثانوية عبر Ticombo: عادةً ما تبدأ من نحو 75 ريالاً سعودياً، مع تغيرها بحسب الطلب

ماذا تتوقع من الاتحاد في موسم 2026/27

تأسس الاتحاد في عام 1927، وهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، كما توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، ويملك تاريخاً طويلاً من الألقاب المحلية. لكن موسم 2025/26 كان مخيباً للآمال: أنهى فريق سيرجيو كونسيساو الموسم في المركز الخامس، بفارق 31 نقطة خلف البطل النصر، وخسر في نصف نهائي كأس الملك، كما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي. وغادر كونسيساو في يونيو 2026 بالتراضي بعد فشله في تحقيق أي لقب.

ورد النادي بالتوجه إلى ينس فيسينغ، وهو مدرب ألماني يبلغ من العمر 38 عاماً ولا يملك سوى سبعة أشهر من الخبرة في تدريب الفريق الأول، لكنه يصل بعد قيادته غامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا الثاني، متفوقاً على النصر في النهائي على طول الطريق. ويمثل ذلك خروجاً عن نهج الاتحاد المعتاد في مطاردة الأسماء اللامعة، إذ يمنح النادي أولوية لإعادة البناء التكتيكي على حساب السمعة. ويظل كريم بنزيما ونجولو كانتي عنصرين محوريين في التشكيلة، بينما يسعى فيسينغ إلى إعادة الاتحاد إلى قمة كرة القدم السعودية.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

تُعرف مدينة الملك عبد الله الرياضية على نطاق واسع باسم "الجوهرة"، وهي ملعب تبلغ سعته نحو 62,000 متفرج، وتعد جوهرة البنية التحتية الرياضية في جدة. وصُممت هندستها المعمارية لتضخيم ضجيج الجماهير، بما يضمن وصول كل هتاف إلى أرضية الملعب. ويقع الملعب على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من الساحل الشمالي لمدينة جدة، ويوفر مناطق جماهيرية واسعة والمتجر الرسمي الضخم للنادي، كما يتشاركه مع نادي الأهلي، منافس جدة الآخر.