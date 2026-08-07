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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر الاتحاد لموسم 2026-27: أسعار ومباريات الدوري السعودي للمحترفين

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دوري روشن السعودي
الاتحاد

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يدخل الاتحاد موسم 2026/27 تحت قيادة مدربه الجديد ينس فيسينغ، في تعيين مفاجئ جاء به من غامبا أوساكا الياباني بعد رحيل سيرجيو كونسيساو عقب احتلال الفريق المركز الخامس بشكل مخيب للآمال. ويتخذ النادي من جدة مقراً له، ويظل "نادي الشعب" أقدم مؤسسة رياضية في السعودية، وعنصراً ثابتاً في أجواء "الجدار الأصفر" في مدينة الملك عبد الله الرياضية. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر هذا الموسم.

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قائمة مباريات الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27

تُصدر رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الموسم المكوّن من 34 جولة على دفعات، لذلك لم تُؤكد حتى الآن سوى مواعيد أول ست جولات. وقد تم بالفعل تأكيد أرقام جولات مباريات الديربي البارزة للاتحاد، حتى وإن كان التاريخ الدقيق لم يُحدد بعد.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالاتحاد ضد الخلودملعب الإنماء (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالقادسية ضد الاتحادملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الاثنين 24 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالاتحاد ضد الحزمملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالفتح ضد الاتحادميدان تمويل الأولى (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالاتحاد ضد النصرملعب الإنماء (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالاتحاد ضد الفيحاءملعب الإنماء (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
يُحدد لاحقاً، الجولة 8الهلال ضد الاتحاد (الكلاسيكو، مباراة الذهاب)المملكة أرينا (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8التذاكر
يُحدد لاحقاً، الجولة 15الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، مباراة الذهاب)مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15التذاكر
يُحدد لاحقاً، الجولة 25الاتحاد ضد الهلال (الكلاسيكو، مباراة الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25التذاكر
يُحدد لاحقاً، الجولة 32الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، مباراة الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32التذاكر

كيفية شراء تذاكر الاتحاد

  • الطريقة الأساسية هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الاتحاد أو التطبيق المخصص للنادي.
  • تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية عادةً للبيع قبل 10 إلى 14 يوماً من انطلاق المباراة.
  • بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي جدة، تمنح فئات العضوية أولوية الوصول قبل الطرح العام.
  • إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر بأسعار تبدأ من 75 ريالاً سعودياً.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد

  • الدخول العادي: 50 إلى 125 ريالاً سعودياً
  • المقاعد المميزة: 300 إلى 700 ريال سعودي
  • صالات كبار الشخصيات والصالات الذهبية: تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل ضيافة فاخرة وأفضل إطلالات في الملعب
  • السوق الثانوية عبر Ticombo: عادةً ما تبدأ من نحو 75 ريالاً سعودياً، مع تغيرها بحسب الطلب

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ماذا تتوقع من الاتحاد في موسم 2026/27

تأسس الاتحاد في عام 1927، وهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، كما توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، ويملك تاريخاً طويلاً من الألقاب المحلية. لكن موسم 2025/26 كان مخيباً للآمال: أنهى فريق سيرجيو كونسيساو الموسم في المركز الخامس، بفارق 31 نقطة خلف البطل النصر، وخسر في نصف نهائي كأس الملك، كما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي. وغادر كونسيساو في يونيو 2026 بالتراضي بعد فشله في تحقيق أي لقب.

التصفيات التأهيلية
الجزيرة crest
الجزيرة
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الاتحاد
الاتحاد

ورد النادي بالتوجه إلى ينس فيسينغ، وهو مدرب ألماني يبلغ من العمر 38 عاماً ولا يملك سوى سبعة أشهر من الخبرة في تدريب الفريق الأول، لكنه يصل بعد قيادته غامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا الثاني، متفوقاً على النصر في النهائي على طول الطريق. ويمثل ذلك خروجاً عن نهج الاتحاد المعتاد في مطاردة الأسماء اللامعة، إذ يمنح النادي أولوية لإعادة البناء التكتيكي على حساب السمعة. ويظل كريم بنزيما ونجولو كانتي عنصرين محوريين في التشكيلة، بينما يسعى فيسينغ إلى إعادة الاتحاد إلى قمة كرة القدم السعودية.

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تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

تُعرف مدينة الملك عبد الله الرياضية على نطاق واسع باسم "الجوهرة"، وهي ملعب تبلغ سعته نحو 62,000 متفرج، وتعد جوهرة البنية التحتية الرياضية في جدة. وصُممت هندستها المعمارية لتضخيم ضجيج الجماهير، بما يضمن وصول كل هتاف إلى أرضية الملعب. ويقع الملعب على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من الساحل الشمالي لمدينة جدة، ويوفر مناطق جماهيرية واسعة والمتجر الرسمي الضخم للنادي، كما يتشاركه مع نادي الأهلي، منافس جدة الآخر.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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