بعد غياب دام عقدًا كاملًا، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستهل الفريق مشواره المرتقب للغاية في موسم 2026/27 بمواجهة كبيرة على أرضه أمام مانشستر يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، يوم السبت 22 أغسطس.

ولا تزال جماهير هال سيتي تعيش أجواء الحماس بعد فوز فريقها في نهائي ملحق التشامبيونشيب أمام ميدلسبره على ملعب ويمبلي في مايو، بعدما سجل أولي ماكبيرني هدف الفوز الدرامي في الوقت بدل الضائع.

كما أنهى مانشستر يونايتد أيضًا موسم 2025/26 بصورة إيجابية، بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثالث. وبعد تثبيته الآن بشكل دائم، يطمح مايكل كاريك إلى البناء على الأسس القوية التي وُضعت في الموسم الماضي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 12:30 بتوقيت BST يوم السبت 22 أغسطس على ملعب MKM في هال.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 07:30 ملعب كيه سي

كيفية شراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بالكامل، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون في الأندية (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية بنظام أولوية الحضور بحلول قرعات عشوائية للأعضاء المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

الطرح العام: يكاد الطرح المفتوح لعامة الجماهير من غير الأعضاء يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب والمقاعد في المستويات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا أبدًا إلى الطرح العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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