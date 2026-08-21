كيفية الحصول على تذاكر نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

لم تزر بعد كاتدرائية كرة القدم التي تُعرف باسم سانت جيمس بارك هذا الموسم؟ أمامك فرصة مثالية قريبًا للغاية، إذ يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق هال سيتي في مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 19 سبتمبر. احجز تذكرتك اليوم.

كان مشجعو نيوكاسل قد شاهدوا بالفعل مباريات حافلة بالإثارة على ملعب سانت جيمس بارك، رغم أن الموسم الجديد لم يبدأ إلا منذ وقت قصير. واستهل الفريق مشواره بتعادل ملحمي 2-2 أمام ليفربول في الدوري، ثم تجاوز وست بروميتش بنتيجة 3-2 في كأس كاراباو، ليعود المشجعون الذين ارتدوا اللونين الأسود والأبيض إلى منازلهم سعداء.

وفي الموسم الماضي، حقق نيوكاسل انتصارين على أرضه بنتيجتي 2-1 و4-3 أمام الصاعدين بيرنلي وليدز على الترتيب. وسيأمل ماتياس يايسله، الذي تولى مهمة التدريب في الصيف، أن يحافظ نيوكاسل يونايتد على هذا النسق الانتصاري أمام الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هال سيتي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي على ملعب سانت جيمس بارك (نيوكاسل) يوم السبت 19 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وتصنيف المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية الأعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أعلى عدد من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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