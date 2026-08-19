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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
سيتي جراوند
team-logoليدز يونايتد
Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست
ليدز يونايتد

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لنوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

استهل نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز في الموسم الماضي، وسيطمح إلى بداية إيجابية أخرى هذه المرة تحت قيادة المدرب السابق لكريستال بالاس، أوليفر جلاسنر. ويواجه الفريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند يوم السبت 22 أغسطس.

عاش فورست تقلبات كبيرة في الموسم الماضي. فعلى الرغم من تغيير الجهاز الفني في ما لا يقل عن أربع مناسبات وصراعه من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقدّم حملة أوروبية لا تُنسى واستعاد توازنه تحت قيادة فيتور بيريرا، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيترقب المشجعون الراغبون في شراء تذاكر مباراة الافتتاح على ملعب سيتي جراوند مواجهة ممتعة، بعدما انتهت مباراتا فورست ضد ليدز في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 لمصلحة صاحب الأرض. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف نوتنجهام فورست فريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام، مع انطلاق المباراة في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية مخصصة لأعضاء النادي المشتركين برسوم (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء أن يكون معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث السعر الرسمي.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد المركزية على طول الملعب وفي الطبقات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة لدى النادي من أجل الدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

فورست

فورست - المستوى

سبورتينج
خ4-1
أودينيزي
خ1-0
برشلونة
خ0-1
ليفركوزن
ف2-1
بريست
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليدز

ليدز - المستوى

سندرلاند
ف1-0
ليفربول
ف2-4
لايبزيج
ف2-0
مان يونايتد
خ1-1
أوجسبورج
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلليدز يونايتد
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليدز يونايتد
ليدز
3
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نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نوتنجهام فوريست
فورست
3
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
وديات الأندية
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نوتنجهام فوريست
فورست
0
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد ليدز يونايتد

3-4-2-1
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
3-4-3
26ماتز سيلس31نيكولا ميلنكوفيتش5موريلو2عثمان ديوماندي14دان ندوي3نيكو ويليامس34أولا أينا21كزافير شلاجر6إبراهيم سنجاري10مورغان جيبس وايت19إيغور جيسوس1جيمس ترافورد15جاكا بيول6J. Rodon5طارق محرموفيتش4E. Ampadu24جيمس جاستن2جايدن بوجل18أنطون ستاخ11برندن آرونسون9دومينيك كالفيرت ليوين17هاري ويلسون
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
3-4-2-1
نوتنجهام فوريست

التشكيلة الأساسية

ليدز يونايتد

المدرب

  • أوليفر جلاسنر
  • دانييل فاركي

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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