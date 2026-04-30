تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2026 في كندا
كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، جدول مباريات تورونتو وفانكوفر، المدن والمزيد

قد تشاهد بعضاً من أفضل نجوم كرة القدم في العالم وهم يلعبون على أرض كندا

ينتظر عشاق كرة القدم الكندية بفارغ الصبر يوم 12 يونيو، حيث يستهل المنتخب الكندي "الكانوكس" مشواره في مونديال 2026 من قلب مدينة تورونتو، في رحلة تاريخية يسعى خلالها أصحاب الأرض لكتابة سطر جديد في سجلات المونديال.

وإلى جانب استضافة مباريات كندا الثلاث في دور المجموعات، ستشهد الملاعب الكندية مواجهات نارية مرتقبة، أبرزها لقاء ألمانيا ضد كوت دي فوار في تورونتو، ومواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في فانكوفر، بالإضافة إلى حضور عربي مميز متمثل في مواجهة "الفراعنة" منتخب مصر ضد نيوزيلندا.

في كووورة، نستعرض لكم الدليل الشامل والحصري لتذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا، بما في ذلك الأسعار وكيفية اقتناص التذاكر قبل نفاذه..

متى تقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

تستضيف كندا 13 مباراة في مونديال 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية). إليكم الجدول الكامل للمباريات بالوقت المحلي:

التاريخالمباراة (الوقت المحلي)الملعبالتذاكر
الجمعة 12 يونيوالمجموعة B: كندا ضد المتأهل من المسار A لليويفا (3 مساءً)BMO فيلد (تورونتو)احجز الآن
السبت 13 يونيوالمجموعة D: أستراليا ضد المتأهل من المسار C لليويفا (9 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الأربعاء 17 يونيوالمجموعة L: غانا ضد بنما (7 مساءً)BMO فيلد (تورونتو)احجز الآن
الخميس 18 يونيوالمجموعة B: كندا ضد قطر (3 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
السبت 20 يونيوالمجموعة E: ألمانيا ضد كوت دي فوار (4 مساءً)BMO فيلد (تورونتو)احجز الآن
الأحد 21 يونيوالمجموعة G: نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء 23 يونيوالمجموعة L: بنما ضد كرواتيا (7 مساءً)BMO فيلد (تورونتو)احجز الآن
الأربعاء 24 يونيوالمجموعة B: سويسرا ضد كندا (12 ظهراً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الجمعة 26 يونيوالمجموعة I: السنغال ضد الفائز من المسار 2 (3 مساءً)BMO فيلد (تورونتو)احجز الآن
الجمعة 26 يونيوالمجموعة G: نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الخميس 2 يوليودور الـ32: وصيف المجموعة K ضد وصيف المجموعة L (7 مساءً)BMO فيلد (تورونتو)احجز الآن
الخميس 2 يوليودور الـ32: متصدر المجموعة B ضد ثالث المجموعة E/F/G/I/J (8 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن
الثلاثاء 7 يوليودور الـ16: يحدد لاحقاً ضد يحدد لاحقاً (1 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)احجز الآن

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في كندا

أتيحت لعشاق الكرة عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة "فيفا" الرسمية من خلال مراحل سابقة شملت القرعة المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي. ولكن، ماذا لو فاتتك هذه الفرص؟

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في مراحل القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة عبر القنوات الرسمية هي "مبيعات اللحظة الأخيرة" التي تبدأ في شهر أبريل. ورغم أن الفيفا لم يعلن عن عدد التذاكر المتاحة، إلا أنه من المتوقع أن تنفد بسرعة البرق نظراً للإقبال الهائل.

الأسواق الثانوية (الحل الأمثل والآمن)

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تذاكر لمباريات محددة أو فاتهم قطار الفيفا، تبرز منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub كخيار مثالي. توفر هذه المنصات مرونة أكبر في اختيار المقاعد والتواريخ، وتعد سوقاً نشطاً يضمن لك الحصول على تذكرتك حتى لو أُعلن عن نفاذها في المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

تنقسم التذاكر في كندا إلى 4 فئات رئيسية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتوجد في الطوابق السفلية للملعب.
  • الفئة 2 و3: توفر زوايا رؤية ممتازة في مختلف أنحاء الملعب.
  • الفئة 4: الأكثر اقتصادية، وتقع غالباً في الطوابق العلوية.

تتراوح الأسعار التقديرية حسب المرحلة كالتالي:

المرحلةنطاق سعر التذكرة
دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60$ - 620$
دور المجموعات (مباريات كندا، أمريكا، المكسيك)75$ - 2,735$
دور الـ32105$ - 750$
دور الـ16170$ - 980$

وعبر مواقع إعادة البيع مثل StubHub، يمكن للمشجعين العثور على تذاكر لمباريات كندا بأسعار تبدأ من حوالي 265 دولاراً فصاعداً.

ملاعب مونديال 2026 في كندا

ستقام المباريات في أيقونتين معماريتين في كندا:

  • بي سي بليس (فانكوفر): السعة 54,000 مشجع.
  • BMO فيلد (تورونتو): السعة 45,000 مشجع.

ماذا ننتظر من مباريات كندا في المونديال؟

رغم أن هوكي الجليد هو الرياضة الأولى في كندا، إلا أن البلاد ستتحول بالكامل إلى كرة القدم هذا الصيف. حقق المنتخب الكندي قفزة هائلة في تصنيف الفيفا، ويستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

تحت قيادة المدرب جيسي مارش، أظهر "الكانوكس" مستويات مبشرة للغاية، حيث وصلوا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 وحققوا انتصارات معنوية هامة على الولايات المتحدة. وبجانب كندا، ستكون منتخبات مثل مصر، السنغال، بنما، ونيوزيلندا حاضرة بقوة على الأراضي الكندية، مما يعد بكرنفال كروي لا يُنسى.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت لعشاق كرة القدم عدة فرص للحصول على تذاكر مونديال 2026 عبر البوابة الرسمية للتذاكر على موقع "فيفا". ورغم انتهاء عدة مراحل بيع سابقة، مثل "قرعة مبيعات فيزا المسبقة" في سبتمبر، و"سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر، و"قرعة الاختيار العشوائي" بين ديسمبر ويناير، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة!

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر التذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال البطولة. لن تكون هناك أي منافذ بيع تقليدية (خارجية)، وتظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشراء. لذا، ننصحك بتأمين تذكرتك عبر الإنترنت قبل فوات الأوان.

ستقام نسخة مونديال 2026 الاستثنائية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يوماً في قارة أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بتنظيم مشترك بين ثلاث دول. إليكم المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل.