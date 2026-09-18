كيفية الحصول على تذاكر مباراة متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية: نصف نهائي كأس الخليج العربي، الأسعار والمواعيد

تبلغ بطولة كأس الخليج العربي الـ27 ذروة الإثارة، حين يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم 3 أكتوبر 2026. وتحسم هذه المواجهة الإقصائية عالية الأهمية هوية أول منتخب يحجز مقعده في النهائي الكبير.

GOAL يقدم لكم جميع التفاصيل الأساسية التي تحتاجون إليها لحجز مقعدكم في هذه القمة الكبيرة بنصف النهائي. تعرّفوا إلى موعد المباراة، ومنافذ بيع التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذاكركم اليوم.

متى تقام مباراة متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 3 أكتوبر 2026، الساعة 18:55 متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية (نصف نهائي كأس الخليج العربي) ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لبيع التذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي الـ27 في السعودية. وتمثل المنصة الرسمية وجهتكم الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 22 ريالًا سعوديًا لمقاعد دخول الفئة الثالثة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم الجلوس وموقع الفئة داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

كل ما تحتاجون إلى معرفته عن مباراة متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية

يمثل نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ27 انطلاقة مرحلة الأدوار الإقصائية بخروج المغلوب في جدة. ومع مواجهة متصدر المجموعة الأولى لوصيف المجموعة الثانية في هذا نصف النهائي الحاسم، تأتي المباراة تحت ضغط هائل في ظل وجود بطاقة التأهل إلى النهائي على المحك.

ومن أبرز التفاصيل التي ينبغي أخذها في الاعتبار بشأن هذه المواجهة الكبيرة في نصف النهائي: