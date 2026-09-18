يلتقي منتخب عمان مع منتخب السعودية، البلد المضيف، في مواجهة مثيرة ضمن مباريات المجموعة الأولى في النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 26 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المواجهة عالية الأهمية بين منافسين إقليميين يتنافسان على نقاط حيوية في دور المجموعات.

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متى تنطلق مباراة عمان والسعودية في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة عمان والسعودية غير متاحة حالياً. عُد مرة أخرى قبل انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 2 26 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة عمان والسعودية؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية WeBook، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأول للحصول على مقاعد بالسعر الأصلي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة عمان والسعودية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي بحسب القسم، والفئة، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

عمان ضد السعودية في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة عمان والسعودية

حقق منتخب عمان انتصارين وتعادلاً واحداً وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزاً ودياً بنتيجة 4-1 على موزمبيق في 7 يونيو 2026، بعد خسارة 3-0 أمام إندونيسيا قبل ذلك بثلاثة أيام. وخلال هذه السلسلة من خمس مباريات، سجل منتخب عمان ثمانية أهداف واستقبل ستة، كما شهدت الفترة نفسها تعادله في كأس العرب أمام المغرب وخسارته بصعوبة 2-1 أمام السعودية.

أسفرت آخر خمس مباريات لمنتخب السعودية عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وفاز على بورتوريكو 3-0 في مباراة ودية قبل أن يتعادل 0-0 مع السنغال، ثم تعادل 1-1 مع أوروغواي و0-0 مع الرأس الأخضر في كأس العالم. وكانت النتيجة الأكثر إضراراً له هي الخسارة 4-0 أمام إسبانيا. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل منتخب السعودية أربعة أهداف واستقبل خمسة.

عمان ضد السعودية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في كأس العرب FIFA يوم 2 ديسمبر 2025، عندما فازت السعودية على عمان بنتيجة 2-1. وقبل ذلك، حقق منتخب عمان الفوز 2-1 على السعودية في كأس الخليج يوم 31 ديسمبر 2024. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت السعودية ثلاث مرات مقابل انتصارين لعمان، ما يؤكد أن كلا المنتخبين قادر على انتزاع النقاط من الآخر في المواجهات التنافسية.



