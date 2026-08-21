سيأمل مشجعو أرسنال في تكرار العرض نفسه عندما يعود الفريق إلى ملعبه يوم الأحد 6 سبتمبر لخوض أول ديربي لندني له هذا الموسم أمام تشيلسي.

وغادر المشجعون ملعب الإمارات بمعنويات مرتفعة بعد مشاهدة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق فوزًا كاسحًا 3-0 في افتتاح موسمه أمام كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد.

ومال ميزان القوى بشكل كبير لمصلحة رجال ميكيل أرتيتا في المواسم الأخيرة، ويتعين عليك العودة إلى أغسطس 2021 (قبل 12 مباراة) للعثور على آخر مرة تفوق فيها تشيلسي على أرسنال.

وسيأمل تشيلسي أن يتمكن هذه المرة من إزعاج بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد إضافة صفقاته الصيفية اللامعة، بما في ذلك ماكسينس لاكروا، ماركو باليسترا، جيوفاني كويندا ومورجان روجرز.

متى تقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي على ملعب الإمارات في شمال لندن يوم الأحد 6 سبتمبر.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الحجز بقرعات عشوائية مخصصة لأعضاء النادي المشتركين برسوم (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكون معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

منصات التذاكر الثانوية: إذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل LiveFootballTickets .

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في وسط الجانبين والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر من حيث الحصول عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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