تدخل كأس الملك أجواء الأدوار الإقصائية مع انطلاق دور الـ16، إذ يستضيف العروبة فريق الأخدود على ملعب جامعة الجوف في سكاكا. ويتنافس الفريقان في أبرز بطولات الكؤوس المحلية بالسعودية على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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متى تبدأ مباراة العروبة والأخدود في كأس الملك؟

تُقام مباراة العروبة والأخدود ضمن منافسات كأس الملك، لكن موعد انطلاقها الرسمي وتفاصيل ملعبها لم تتأكد في البيانات المتاحة حاليًا.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 30 نوفمبر 2026 - 08:25

أين يمكن شراء تذاكر مباراة العروبة والأخدود؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك عادةً عبر منصة بيع التذاكر الخاصة بالنادي المستضيف أو بوابات التذاكر الرياضية الرسمية السعودية، مثل ويبوك. وينبغي للمشجعين التحقق أولًا من هذه المنصات الرسمية لمعرفة مواعيد البيع المسبق والبيع العام، وحجز المقاعد مباشرةً بأسعارها الأصلية.

إذا نفدت التذاكر على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى جرينتا هب. ويساعد البحث عن أرخص تذكرة عبر القنوات البديلة المشجعين على عدم تفويت مباريات الكأس الحاسمة في سكاكا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العروبة والأخدود؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عبر قنوات البيع الرسمية لمباريات كأس الملك من مستويات ميسورة للغاية، وغالبًا ما تتراوح أسعار مقاعد الدخول العام بين نحو 20 و35 ريالًا سعوديًا.

إذا نفدت تذاكر الدخول العام، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل جرينتا هب خيارًا بديلًا، حيث تبدأ أسعار أرخص التذاكر عادةً من نحو 60 ريالًا سعوديًا، بحسب فئة المقعد وموقعه في الملعب.

العروبة ضد الأخدود في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى العروبة والأخدود مؤخرًا

فاز العروبة في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وسجل ثمانية أهداف واستقبل مثلها خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز على أبها في كأس الملك يوم 16 أغسطس 2026، كما تغلب على التعاون 3-2 في دوري المحترفين السعودي في مايو 2025. وأبرزت ثلاث هزائم متتالية في ختام الموسم بالدوري، بينها الخسارة 3-1 أمام القادسية و2-1 أمام الخليج، الصعوبات التي واجهها آنذاك.

حقق الأخدود فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-0 على الخليج في كأس الملك يوم 18 أغسطس 2026، بعدما تغلب على الفريق نفسه 3-1 في الدوري في وقت سابق من ذلك الشهر. ولا تزال الهزيمة الثقيلة 4-0 أمام الأهلي في مايو 2026 أسوأ نتائجه مؤخرًا، وإن كان تعادله دون أهداف مع الخلود قد أظهر صلابة دفاعية في ظروف مختلفة.

العروبة ضد الأخدود: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جمع آخر لقاء بين الفريقين في دوري المحترفين السعودي يوم 4 أبريل 2025، حين فاز الأخدود 1-0 خارج أرضه على العروبة. وقبل ذلك، حقق الأخدود فوزًا كبيرًا 4-0 على أرضه في أكتوبر 2024. وفاز الأخدود بالمواجهتين المسجلتين بينهما، مسجلًا خمسة أهداف دون أن يستقبل أي هدف.