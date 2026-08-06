يخوض مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى النادي وقاده لاحتلال المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. ويملك GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر في أولد ترافورد.

ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستهل مانشستر يونايتد موسمه 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس 2026.

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 22 أغسطس 2026، 12:30 بتوقيت BST هال سيتي ضد مانشستر يونايتد MKM Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST إيفرتون ضد مانشستر يونايتد Hill Dickinson Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BST فولهام ضد مانشستر يونايتد كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد بورنموث أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT ليفربول ضد مانشستر يونايتد أنفيلد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد برينتفورد أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد St. James' Park (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد سيلهرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT أرسنال ضد مانشستر يونايتد ملعب الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد سندرلاند أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتد American Express Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد ليفربول أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMT برينتفورد ضد مانشستر يونايتد Gtech Community Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد تشيلسي أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد The City Ground (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد أرسنال أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMT سندرلاند ضد مانشستر يونايتد Stadium of Light (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر يونايتد ضد إيفرتون أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMT مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد استاد الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد هال سيتي أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد Coventry Building Society Arena (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST بورنموث ضد مانشستر يونايتد Vitality Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BST توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد Tottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BST مانشستر يونايتد ضد فولهام أولد ترافورد (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

تم تأكيد مواعيد انطلاق مباريات أغسطس فقط وقت كتابة هذا التقرير، بينما تبقى جميع المواعيد الأخرى قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما أن عودة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا ستضيف مباريات أخرى إلى الجدول بمجرد تأكيد قرعة مرحلة الدوري لموسم 2026/27، إلى جانب مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو المعتادة بعد إجراء قرعتيهما.

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى البطاقات الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.

الطرق الرئيسية للحصول على تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:

التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى عضويتك، إذ يحصل أعضاء Red أو Silver أو Gold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء. نظام الاقتراع على التذاكر: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو أرسنال أو مانشستر سيتي، يدير مانشستر يونايتد اقتراعًا على التذاكر لأعضاء Red. تقوم بالتسجيل في الاقتراع، وإذا حالفك النجاح يمكنك شراء التذاكر بالسعر الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الشراء في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة Ticket Exchange الرسمية، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض مقاعدهم التي لن يتمكنوا من استخدامها. وتكون هذه التذاكر موثقة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي. التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا، رغم أن الأسعار قد تختلف.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالنسبة للجماهير الراغبة في مشاهدة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.

أبسط طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة للأعضاء الرسميين في النادي، كما أن التوافر محدود للغاية. ويعتمد يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بحسب المنافس، إذ تكون مباريات الفئة A هي الأعلى سعرًا.

وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر اقتراع الأعضاء أو منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:

مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال): 65 إلى 120+ جنيهًا إسترلينيًا

التذاكر التي يتم شراؤها عبر منصة Ticket Exchange الرسمية لمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع الموثقة التابعة للنادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور مباراة ما إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.

إذا فاتتك المبيعات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل أيضًا خيارًا متاحًا. وتتقلب الأسعار هناك بحسب الطلب، وقد ترتفع بشكل ملحوظ مع اقتراب المباريات الكبرى، وغالبًا ما تبدأ التذاكر من نحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد

يلعب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب للأندية في إنجلترا، إذ تُذكر سعته الحالية عمومًا على أنها تتراوح بين 74,000 و76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبرى له في عام 2006. ويُعرف الملعب بمحبة باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، والعديد من مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعددًا لا يحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.

لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف المالك الشريك السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة Foster + Partners المعمارية، لبناء ملعب جديد يسع 100,000 متفرج على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار جنيه إسترليني. ويحمل الملعب اسم نيو ترافورد في الوثائق التعريفية، وقد صُمم بسقف مميز على هيئة مظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إضافة إلى ثلاثة صواري طويلة من شأنها أن تجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا مضى المشروع قدمًا كما هو مخطط له، فسيصبح أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع أوسع للتجديد في محيط منطقة أولد ترافورد.

ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والمشاورات، مع استهداف النادي إنجازه في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يتغير. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية يوم المباراة.