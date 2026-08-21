كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي: باقات الضيافة، أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة والمزيد

تلوح في الأفق سريعًا مواجهة ضخمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أكبر مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم تُقام يوم الأحد 13 سبتمبر، حين يستضيف غريمه في المدينة مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

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ورغم أن معظم ديربيات مانشستر الأخيرة على ملعب الاتحاد كانت مشاهدة محبطة لمشجعي مانشستر يونايتد، فإن يونايتد لم يكن بأي حال الطرف الأقل شأنًا أمام جاره المزعج في أولد ترافورد. بل إن مانشستر يونايتد فاز في مباراتين وتعادل في واحدة من آخر أربع مباريات ديربي للمدينة على أرضه.

ماذا ينتظرنا هذه المرة؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد (مانشستر)، يوم الأحد 13 سبتمبر، ومن المقرر أن تبدأ في الساعة 4:30 مساءً.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 11:30 أولد ترافورد

كيفية شراء تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وحتى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء، والبوابات الإلكترونية الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لعامة الجمهور من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تأتي المقاعد الواقعة في وسط المدرجات الجانبية وفي الطبقات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، وتم تأكيد ذلك حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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