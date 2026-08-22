كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون: باقات الضيافة، أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة والمزيد

بعد موسمين صعبين، يحدو جماهير مانشستر يونايتد الأمل في أن فريقهم قد تجاوز المنعطف أخيرًا. وستسود الأجواء الإيجابية أرجاء أولد ترافورد في المباراة الافتتاحية على أرضه لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 30 أغسطس، ويمكنك أن تكون حاضرًا للاستمتاع بالمناسبة عبر حجز التذاكر اليوم.

وقد أثبتت فترة مايكل كاريك كمدرب مؤقت أنها مفاجأة كبيرة إلى درجة أن أسطورة مانشستر يونايتد السابقة حصل على المنصب بشكل دائم قبل يومين من ختام الموسم أمام برايتون، وهي المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة. وبعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إثر إنهاء الموسم في المركز الثالث، سيكون كاريك حريصًا على السعي إلى المجد على جميع الجبهات خلال الأشهر المقبلة.

ويُعد أحد مفاتيح أي نجاح مستقبلي لمانشستر يونايتد هو إعادة أولد ترافورد إلى الحصن الذي كان عليه سابقًا. وحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو سلسلة تاريخية من 40 مباراة من دون هزيمة على ملعب «مسرح الأحلام» خلال عامي 2016 و2017. فهل يكتسح يونايتد إيبسويتش الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز في هذا الملعب الأيقوني؟

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيبسويتش تاون على ملعب أولد ترافورد (مانشستر) يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 11:30 أولد ترافورد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين مدفوعي الرسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة لغير الأعضاء من عامة الجمهور تكون معدومة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادةً تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والفئات العمرية من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى أسعار اسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقة السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقة العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادةً حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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