كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تبدأ حقبة ما بعد بيب بشكل فعلي يوم الأحد 23 أغسطس، عندما يقود إنزو ماريسكا مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في أول مواجهة له بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام بورنموث، ويمكنك أن تكون هناك عبر حجز التذاكر اليوم.

وليس مانشستر سيتي وحده من غيّر مدربه، إذ تولى ماركو روز زمام الأمور في بورنموث، بينما انتقل أندوني إيراولا إلى الشمال ليصبح المدرب الجديد لليفربول.

مواجهة بورنموث ستعيد ذكريات مؤلمة لجماهير مانشستر سيتي، إذ إن تعادله 1-1 أمام بورنموث على ملعب فيتاليتي في مايو الماضي أنهى أحلامه في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فرض سيتي هيمنته على أرضه، بعدما فاز في آخر ثلاث مباريات له أمام بورنموث على ملعب الاتحاد بمجموع 12-3.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر سيتي فريق بورنموث على ملعب الاتحاد في مانشستر، وتنطلق المباراة المقررة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم الأحد 23 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، توزع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: الطرح المفتوح للجمهور العام غير المشترك يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة دون 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث السعر الاسمي.

موقع المقعد: المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية تكون أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية سارية ومدفوعة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادةً بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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