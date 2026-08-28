يضمن أندوني إيراولا استقبالًا حارًا عندما يخطو إلى أرضية ملعب أنفيلد في أول مباراة تنافسية له على ملعبه مديرًا فنيًا لليفربول، يوم السبت 29 أغسطس. ويمكنك أن تكون حاضرًا لمشاهدة هذه المناسبة ومعرفة كيف سيقدم ليفربول نفسه أمام نوتنجهام فورست، عبر حجز التذاكر اليوم.

ورغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، فإن أداء ليفربول كان دون المستوى، وقد كلّف ذلك آرني سلوت منصبه. وهنا يأتي دور إيراولا، الذي حقق ما يشبه المعجزة مع بورنموث خلال مواسمه الثلاثة مع نادي الساحل الجنوبي، إذ قاده بشكل مذهل إلى المركز السادس وإلى أوروبا خلال الموسم الماضي.

لكن نوتنجهام فورست سيحمل ذكريات طيبة من زياراته الأخيرة إلى أنفيلد. فقد فاز الفريق في آخر زيارتين له هناك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين في هذا الملعب العريق منذ عام 1963.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في تمام الساعة 12:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب أنفيلد في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 07:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوافر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون بمقابل (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين بمقابل في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بعدة أسابيع للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، التي تفرض أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي بأسعار أعلى، بينما توفر مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي من أجل دخول القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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