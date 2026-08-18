تكون الأجواء دائمًا مشتعلة عندما يخوض ليدز يونايتد مبارياته على ملعب إيلاند رود، وستبلغ ذروتها بما يفوق الوصف في مباراته البيتية الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 30 أغسطس أمام برينتفورد. لا تفوت فرصتك في أن تكون جزءًا من هذه المناسبة الكبيرة، واحجز تذاكر المباراة اليوم.

بدد ليدز مخاوف الهبوط في الموسم الماضي بفضل نهاية قوية للحملة. وحافظ على سجله من دون هزيمة على مدار شهرين بين مارس ومايو، وشهدت تلك الفترة ثلاثة انتصارات متتالية على ملعب إيلاند رود. وسيسعى فريق دانيال فاركه، الذي يضم الآن هاري ويلسون الموهوب للغاية، إلى الحفاظ على هذا الزخم على أرضه.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، على ملعب إيلاند رود في ليدز، يوم الأحد 30 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الإنترنت التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحجز بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع من أجل دخول السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات البارزة أمام المنافسين من الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة من النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يمتلكون أقصى عدد من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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