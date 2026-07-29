اضطر كوفنتري إلى السفر إلى لندن لمواجهة أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في افتتاح موسمه. ولحسن حظ سكاي بلوز، فإن أول مواجهة على أرضه في الموسم الجديد تبدو أكثر ملاءمة بكثير، إذ يصطدم بفريق آخر صاعد هو هال سيتي على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا يوم السبت 29 أغسطس.

أنهى فريق فرانك لامبارد، بطل التشامبيونشيب، الموسم بقوة، بعدما تغلب على آخر ثلاثة منافسين له وسجل 12 هدفًا في شباكهم، ليتوج باللقب بفارق 11 نقطة. وكان أداؤه على أرضه مثيرًا للإعجاب للغاية طوال الموسم، إذ لم يتعرض سوى لهزيمتين فقط أمام جماهير كوف، وكلتاهما كانتا أمام فريقين من أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

فهل يفرض كوفنتري هيمنته على أرضه هذه المرة؟ يمكنك اكتشاف ذلك بنفسك من خلال حجز تذاكر المباراة. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا في كوفنتري.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبيرة أمام المنافسين من الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستويات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الزائرة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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