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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكوفينتري سيتي
Coventry Building Society Arena
team-logoهال سيتي
Book Coventry City vs Hull City Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر كوفنتري سيتي ضد هال سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
كوفينتري سيتي
هال سيتي

عاد كوفنتري إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويمكنك حجز تذاكر أول مباراة له على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز

اضطر كوفنتري إلى السفر إلى لندن لمواجهة أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في افتتاح موسمه. ولحسن حظ سكاي بلوز، فإن أول مواجهة على أرضه في الموسم الجديد تبدو أكثر ملاءمة بكثير، إذ يصطدم بفريق آخر صاعد هو هال سيتي على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا يوم السبت 29 أغسطس.

أنهى فريق فرانك لامبارد، بطل التشامبيونشيب، الموسم بقوة، بعدما تغلب على آخر ثلاثة منافسين له وسجل 12 هدفًا في شباكهم، ليتوج باللقب بفارق 11 نقطة. وكان أداؤه على أرضه مثيرًا للإعجاب للغاية طوال الموسم، إذ لم يتعرض سوى لهزيمتين فقط أمام جماهير كوف، وكلتاهما كانتا أمام فريقين من أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

فهل يفرض كوفنتري هيمنته على أرضه هذه المرة؟ يمكنك اكتشاف ذلك بنفسك من خلال حجز تذاكر المباراة. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا في كوفنتري.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبيرة أمام المنافسين من الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستويات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الزائرة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

COV

COV - المستوى

BLB
ت1-1
POR
ف5-1
WRE
ف3-1
WAT
ف0-4
NOR
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
HUL

HUL - المستوى

MIL
ف0-2
MID
ف1-0
KSP
ف0-3
RIZ
ف1-2
KAS
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

كوفينتري سيتيتعادلهال سيتي
1
3
1
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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هال سيتي
HUL
0
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كوفينتري سيتي
COV
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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كوفينتري سيتي
COV
0
هال سيتي badge
هال سيتي
HUL
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
هال سيتي badge
هال سيتي
HUL
1
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
2
هال سيتي badge
هال سيتي
HUL
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
2
هال سيتي badge
هال سيتي
HUL
3
انتهت
5الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة كوفينتري سيتي ضد هال سيتي

كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV
التشكيل
هال سيتي crest
هال سيتي
HUL
هال سيتي crest
هال سيتي
HUL

المدرب

  • فرانك لامبارد

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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