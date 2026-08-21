كيفية الحصول على تذاكر كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

سيحصل مشجعو كريستال بالاس الذين لم يشاهدوا بعد أيًا من صفقات الصيف الجديدة، مثل تاكيهيرو تومياسو، دوايت ماكنيل، عنان خلايلي وزافيير جوزو، على الفرصة المثالية عندما يواجه كريستال بالاس فريق إيبسويتش تاون على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 12 سبتمبر.

ويحتفظ كريستال بالاس بذكريات طيبة من المواجهات الأخيرة أمام إيبسويتش، إذ فاز على فريق سوفولك في كل واحدة من آخر ست مواجهات بينهما، وهي سلسلة تعود إلى عام 1993.

بدأ إيبسويتش الموسم الحالي بشكل قوي، بتحقيقه انتصارين على أرضه في الدوري أمام سندرلاند وفي كأس كاراباو أمام ليستر سيتي، لكنه يدرك أن الموسم ماراثون وليس سباق سرعة، وعليه الحفاظ على تركيزه هذا الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون على ملعب سيلهرست بارك (لندن) يوم السبت 12 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح لعامة الجمهور من غير الأعضاء غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والفئات العمرية من نادٍ لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد الوسطى على جانب الملعب وفي الطبقات السفلية أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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