كيفية الحصول على تذاكر كأس ألمانيا 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، معلومات النهائي والمزيد

نحن على موعد مع موسم رائع آخر من منافسات كأس ألمانيا DFB-Pokal، الذي يُختتم بالمباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين يوم 29 مايو، ويمكنك حجز تذاكر واحدة أو بعض من المواجهات المرتقبة ابتداءً من اليوم.

ومع تتويج ستة أندية مختلفة من الدوري الألماني بلقب كأس ألمانيا خلال المواسم التسعة الماضية، عاش كثير من الجماهير من مختلف أنحاء ألمانيا وخارجها لحظات سحرية في البطولة.

ويُعد بايرن ميونخ حامل اللقب الحالي، ومن غير المفاجئ أنه النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كأس ألمانيا، بعدما رفع الكأس الشهيرة 21 مرة كاملة.

دع GOAL يرشدك إلى كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر كأس ألمانيا، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات كأس ألمانيا 2026/27 المقبلة

في ما يلي مجموعة مختارة من مباريات الدور الأول في كأس ألمانيا بمشاركة أندية من الدوري الألماني:

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 18:00 سانت تونيس ضد آينتراخت فرانكفورت Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) تذاكر الجمعة 21 أغسطس، 20:45 هانزا روستوك ضد شتوتجارت Ostseestadion (Rostock) تذاكر السبت 22 أغسطس، 13:00 فين فيسبادن ضد باير ليفركوزن BRITA-Arena (Wiesbaden) تذاكر السبت 22 أغسطس، 15:30 إم إس فاو دويسبورج ضد إلفرسبرج Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) تذاكر الأحد 23 أغسطس، 15:30 شوت ماينز ضد بوروسيا مونشنجلادباخ TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) تذاكر الأحد 23 أغسطس، 18:00 فورتونا دوسلدورف ضد فرايبورج Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) تذاكر الاثنين 24 أغسطس، 18:00 فيرل ضد هامبورج Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) تذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر، 20:45 HEBC ضد بوروسيا دورتموند Volksparkstadion (Hamburg) تذاكر

ما هو الجدول الكامل لكأس ألمانيا 2026/27؟

الدور التاريخ التذاكر الدور الأول 21-24 أغسطس و1-2 سبتمبر تذاكر الدور الثاني 27-28 أكتوبر تذاكر دور الـ16 1-2 ديسمبر تذاكر ربع النهائي 2-3 فبراير و9-10 فبراير تذاكر نصف النهائي 20-21 أبريل تذاكر النهائي 29 مايو تذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس ألمانيا 2026/27

في مباريات كأس ألمانيا، تُباع التذاكر بشكل أساسي عبر المواقع الرسمية للأندية المتنافسة أو في متاجرها الرسمية.

وعادة ما تُطرح على مراحل، بدءًا من أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل الانتقال إلى البيع العام للجمهور، إذا تبقى أي شيء.

وعندما يتعلق الأمر بنهائي كأس ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين، تنطبق العملية نفسها، لكن السعة محدودة، وغالبًا ما يتجاوز الطلب الحصة المتاحة.

ومن المتوقع أن يحصل كل واحد من الفريقين المتأهلين إلى النهائي على نحو 20,000 إلى 25,000 تذكرة.

أما التذاكر المتبقية، وعددها التقريبي 25,000 إلى 30,000، فتُحجز للاتحاد الألماني لكرة القدم، والرعاة، وكبار الشخصيات، وقرعة للجماهير المحايدة. كما ستكون تذاكر النهائي وباقات الضيافة متاحة أيضًا عبر متجر التذاكر الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس ألمانيا عبر القنوات الرسمية، تملك الجماهير أيضًا خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز منافذ البيع لمن يسعون إلى شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس ألمانيا 2026/27؟

خلال الأدوار المبكرة من كأس ألمانيا، تتراوح أسعار التذاكر عادة بين 15 و25 يورو.

وترتفع الأسعار مع تقدم البطولة، إذ تبدأ أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي من 50 يورو فما فوق عبر القنوات الرسمية.

وبالاستناد إلى النسخ السابقة كمرجع، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار من 75 يورو للمقاعد العادية، وقد ترتفع إلى أكثر من 250 يورو للمقاعد المميزة على الملعب الأولمبي في برلين لنهائي 29 مايو.

تذكر متابعة بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية مع اقتراب الموعد، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا؟

الملعب الأولمبي

شُيّد الملعب الأولمبي في برلين في الأصل في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي ليكون الملعب المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1936.

وخضع الملعب لعمليتي تجديد كبيرتين، بين 1972 و1974 ثم بين 2000 و2004، من أجل تحديثه ليتناسب مع كرة القدم المحلية والدولية، وتبلغ سعته الآن 74,475 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة مباريات كأس العالم FIFA عامي 1974 و2006، وكذلك بطولة أوروبا UEFA عام 2024، يتخذ هيرتا برلين، الذي ينافس حاليًا في الدرجة الثانية الألمانية، من الملعب الأولمبي ملعبًا له منذ عام 1963.

وبعيدًا عن كرة القدم، لا يزال الملعب الأولمبي ساحة مهمة لألعاب القوى. وهناك سجّل يوسين بولت رقمه الشهير في سباق 100 متر للرجال، خلال بطولة العالم لألعاب القوى 2009. وما يزال زمنه البالغ 9.58 ثانية صامدًا بعد 17 عامًا.

من هم الفائزون مؤخرًا بكأس ألمانيا؟