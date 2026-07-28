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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر كأس ألمانيا 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، معلومات النهائي والمزيد

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التذاكر
كأس ألمانيا
بايرن ميونخ

إليك كيف يمكنك أن تكون جزءًا من جنون الكأس هذا الموسم على الأراضي الألمانية

نحن على موعد مع موسم رائع آخر من منافسات كأس ألمانيا DFB-Pokal، الذي يُختتم بالمباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين يوم 29 مايو، ويمكنك حجز تذاكر واحدة أو بعض من المواجهات المرتقبة ابتداءً من اليوم.

ومع تتويج ستة أندية مختلفة من الدوري الألماني بلقب كأس ألمانيا خلال المواسم التسعة الماضية، عاش كثير من الجماهير من مختلف أنحاء ألمانيا وخارجها لحظات سحرية في البطولة.

ويُعد بايرن ميونخ حامل اللقب الحالي، ومن غير المفاجئ أنه النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كأس ألمانيا، بعدما رفع الكأس الشهيرة 21 مرة كاملة.

دع GOAL يرشدك إلى كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر كأس ألمانيا، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

تذاكر كأس ألمانيا 2026/27احجز الآن

وديات الأندية
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
جيجو يونايتد crest
جيجو يونايتد
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مباريات كأس ألمانيا 2026/27 المقبلة

في ما يلي مجموعة مختارة من مباريات الدور الأول في كأس ألمانيا بمشاركة أندية من الدوري الألماني:

التاريخ والوقت (بتوقيت وسط أوروبا)المباراةالملعبالتذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 18:00سانت تونيس ضد آينتراخت فرانكفورتStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)تذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 20:45هانزا روستوك ضد شتوتجارتOstseestadion (Rostock)تذاكر
السبت 22 أغسطس، 13:00فين فيسبادن ضد باير ليفركوزنBRITA-Arena (Wiesbaden)تذاكر
السبت 22 أغسطس، 15:30إم إس فاو دويسبورج ضد إلفرسبرجSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)تذاكر
الأحد 23 أغسطس، 15:30شوت ماينز ضد بوروسيا مونشنجلادباخTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)تذاكر
الأحد 23 أغسطس، 18:00فورتونا دوسلدورف ضد فرايبورجMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)تذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 18:00فيرل ضد هامبورجMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)تذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر، 20:45HEBC ضد بوروسيا دورتموندVolksparkstadion (Hamburg)تذاكر

ما هو الجدول الكامل لكأس ألمانيا 2026/27؟

الدورالتاريخالتذاكر
الدور الأول21-24 أغسطس و1-2 سبتمبرتذاكر
الدور الثاني27-28 أكتوبرتذاكر
دور الـ161-2 ديسمبرتذاكر
ربع النهائي2-3 فبراير و9-10 فبرايرتذاكر
نصف النهائي20-21 أبريلتذاكر
النهائي29 مايوتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس ألمانيا 2026/27

في مباريات كأس ألمانيا، تُباع التذاكر بشكل أساسي عبر المواقع الرسمية للأندية المتنافسة أو في متاجرها الرسمية.

وعادة ما تُطرح على مراحل، بدءًا من أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل الانتقال إلى البيع العام للجمهور، إذا تبقى أي شيء.

وعندما يتعلق الأمر بنهائي كأس ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين، تنطبق العملية نفسها، لكن السعة محدودة، وغالبًا ما يتجاوز الطلب الحصة المتاحة.

ومن المتوقع أن يحصل كل واحد من الفريقين المتأهلين إلى النهائي على نحو 20,000 إلى 25,000 تذكرة.

أما التذاكر المتبقية، وعددها التقريبي 25,000 إلى 30,000، فتُحجز للاتحاد الألماني لكرة القدم، والرعاة، وكبار الشخصيات، وقرعة للجماهير المحايدة. كما ستكون تذاكر النهائي وباقات الضيافة متاحة أيضًا عبر متجر التذاكر الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس ألمانيا عبر القنوات الرسمية، تملك الجماهير أيضًا خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز منافذ البيع لمن يسعون إلى شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس ألمانيا 2026/27؟

خلال الأدوار المبكرة من كأس ألمانيا، تتراوح أسعار التذاكر عادة بين 15 و25 يورو.

وترتفع الأسعار مع تقدم البطولة، إذ تبدأ أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي من 50 يورو فما فوق عبر القنوات الرسمية.

وبالاستناد إلى النسخ السابقة كمرجع، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار من 75 يورو للمقاعد العادية، وقد ترتفع إلى أكثر من 250 يورو للمقاعد المميزة على الملعب الأولمبي في برلين لنهائي 29 مايو.

تذكر متابعة بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية مع اقتراب الموعد، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

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أين تُقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا؟

الملعب الأولمبي

شُيّد الملعب الأولمبي في برلين في الأصل في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي ليكون الملعب المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1936.

وخضع الملعب لعمليتي تجديد كبيرتين، بين 1972 و1974 ثم بين 2000 و2004، من أجل تحديثه ليتناسب مع كرة القدم المحلية والدولية، وتبلغ سعته الآن 74,475 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة مباريات كأس العالم FIFA عامي 1974 و2006، وكذلك بطولة أوروبا UEFA عام 2024، يتخذ هيرتا برلين، الذي ينافس حاليًا في الدرجة الثانية الألمانية، من الملعب الأولمبي ملعبًا له منذ عام 1963.

وبعيدًا عن كرة القدم، لا يزال الملعب الأولمبي ساحة مهمة لألعاب القوى. وهناك سجّل يوسين بولت رقمه الشهير في سباق 100 متر للرجال، خلال بطولة العالم لألعاب القوى 2009. وما يزال زمنه البالغ 9.58 ثانية صامدًا بعد 17 عامًا.

من هم الفائزون مؤخرًا بكأس ألمانيا؟

العامالفائزالوصيفالنتيجة
2026بايرن ميونخشتوتجارت3-0
2025شتوتجارتأرمينيا بيليفيلد4-2
2024باير ليفركوزن1. FC Kaiserslautern1-0
2023لايبزيجآينتراخت فرانكفورت2-0
2022لايبزيجفرايبورج4-2 (بركلات الترجيح)
2021بوروسيا دورتموندلايبزيج4-1
2020بايرن ميونخباير ليفركوزن4-2
2019بايرن ميونخلايبزيج3-0
2018آينتراخت فرانكفورتبايرن ميونخ3-1
2017بوروسيا دورتموندآينتراخت فرانكفورت2-1

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