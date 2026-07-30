تقام مباراة كأس السوبر الألماني، المعروفة أيضًا باسم كأس فرانز بيكنباور السوبر، وهي المواجهة السنوية بين بطلي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، في دورتموند يوم 22 أغسطس، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وبعدما حسم بايرن ميونخ الثنائية المحلية، الدوري والكأس، في الموسم الماضي للمرة الـ14 في تاريخه، سيكون بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الدوري الألماني في المركز الثاني، منافسه في هذه المباراة. وبينما يبدأ دورتموند هذه المواجهة الجديدة في "دير كلاسيكر" كطرف أقل ترشيحًا، فإنه يملك أفضلية الأرض، إذ تُقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وستكون هذه هي المرة العاشرة التي يتنافس فيها العملاقان الألمانيان على لقب السوبر، ويتفوق بايرن حاليًا بنتيجة 5-4. فهل نحن على موعد مع كلاسيكية ألمانية جديدة؟

يقدّم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن تذاكر كأس السوبر الألماني، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام مباراة كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

السوبر الألماني - النهائي 22 أغسطس 2026 - 14:30 سيجنال إيدونا بارك

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

بوصفه النادي المستضيف لكأس السوبر الألماني، تولى بوروسيا دورتموند إدارة مراحل بيع التذاكر الرسمية عبر "BVB Ticket Shop".

فُتحت نافذة البيع المسبق لأعضاء نادي دورتموند في 10 يوليو، بينما بدأ البيع المسبق المفتوح للجمهور العام اعتبارًا من 14 يوليو.

أما مرحلة التقديم لجماهير بايرن ميونخ الراغبة في الحصول على تذاكر خارج الأرض، فقد فُتحت رسميًا في 27 مايو، مباشرة بعد الإعلان عن الملعب المستضيف. وتمكن المشجعون من تقديم طلبات السحب عبر FC Bayern Ticket Shop.

إذا لم تتمكن من تأمين مقاعد عبر القنوات الرسمية للنادي، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

نظرًا لأن كأس السوبر الألماني، كأس فرانز بيكنباور السوبر، يُنظَّم مباشرة من قبل رابطة الدوري الألماني، فإن الأسعار تخضع لتنظيم صارم من أجل إبقاء كرة القدم متاحة للجميع. وتراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر الحدث بين 16,50 يورو و38,50 يورو، وجاء تصنيفها على النحو التالي:

وقوف : 16,50 يورو

تذاكر الجلوس ( الفئة السعرية 5 ) : 31,90 يورو

تذاكر الجلوس (الفئة السعرية 4) : 38,50 يورو

تابعوا بوابات التذاكر الخاصة بالناديين مع اقتراب موعد المباراة، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

سيجنال إيدونا بارك (دورتموند)

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، ويُعد الملعب الخاص ببوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة عام 1974.

وتبلغ سعته في مباريات دورتموند 81,365 متفرجًا مع وجود أقسام للجلوس والوقوف، بينما تبلغ سعته في المباريات الدولية، التي تكون جميعها بمقاعد جلوس فقط، 65,829.

وتُعد مدرجات سودتريبونه (المدرج الجنوبي) التي تتسع لـ24,454 متفرجًا أكبر مدرج مخصص للجماهير الواقفة في كرة القدم الأوروبية. ويشتهر هذا المدرج بالأجواء الحماسية التي يصنعها، وقد أُطلق عليه لقب "دي جيلبه فاند"، ويعني "الجدار الأصفر".

وبعيدًا عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات في نسختين سابقتين من كأس العالم FIFA، عامي 1974 و2006، وكذلك في بطولة أمم أوروبا UEFA، يورو 2024، كما احتضن نهائي كأس UEFA عام 2001، إلى جانب العديد من المباريات الودية الدولية ومباريات التصفيات المؤهلة للبطولات العالمية والأوروبية.

من هم الفائزون مؤخرًا بكأس السوبر الألماني؟

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 بايرن ميونخ شتوتغارت 2-1 2024 باير ليفركوزن شتوتغارت 4-3 بركلات الترجيح 2023 لايبزيج بايرن ميونخ 3-0 2022 بايرن ميونخ لايبزيج 5-3 2021 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 3-1 2020 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 3-2 2019 بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ 2-0 2018 بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت 5-0 2017 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 5-4 بركلات الترجيح 2016 بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند 2-0

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