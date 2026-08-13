كيفية الحصول على تذاكر فياريال: فياريال ضد ريال مدريد، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

يأتي فياريال بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم محلي في تاريخه، وتبدو زيارة ريال مدريد إلى ملعب لا سيراميكا في مارس المقبل بالفعل واحدة من أبرز مباريات الموسم. وسيأخذكم GOAL في جولة عبر كل المعلومات المهمة التي تحتاجون إلى معرفتها عن تذاكر فياريال، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، والمزيد.

ما هي المباريات المقبلة لفياريال؟

يخوض فياريال موسماً من 38 مباراة في الدوري الإسباني يمتد من منتصف أغسطس 2026 حتى أواخر مايو 2027. وفيما يلي القائمة الكاملة لمباريات النادي، على أرضه وخارجها، للموسم المقبل.

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 16 أغسطس 2026 راسينج سانتاندير ضد فياريال ملعب إل ساردينيرو (سانتاندير) التذاكر الأحد، 23 أغسطس 2026 أتلتيكو مدريد ضد فياريال رياض إير ميتروبوليتانو (مدريد) التذاكر الأحد، 30 أغسطس 2026 ألافيس ضد فياريال ملعب مينديثورروثا (فيتوريا-غاستيث) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر 2026 فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر 2026 فياريال ضد ريال بيتيس ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 مالاجا ضد فياريال ملعب لا روساليدا (مالقة) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر 2026 فياريال ضد ليفانتي ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر 2026 ريال مدريد ضد فياريال سانتياجو برنابيو (مدريد) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر 2026 فياريال ضد إلتشي ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر 2026 فالنسيا ضد فياريال ملعب ميستايا (فالنسيا) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر 2026 فياريال ضد إسبانيول ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر 2026 فياريال ضد خيتافي ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 22 نوفمبر 2026 برشلونة ضد فياريال سبوتيفاي كامب نو (برشلونة) التذاكر الأحد، 29 نوفمبر 2026 سيلتا فيجو ضد فياريال ملعب بالايدوس (فيجو) التذاكر الأحد، 6 ديسمبر 2026 فياريال ضد ريال سوسيداد ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 13 ديسمبر 2026 فياريال ضد رايو فاييكانو ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 20 ديسمبر 2026 أوساسونا ضد فياريال ملعب إل سادار (بامبلونا) التذاكر الأحد، 3 يناير 2027 فياريال ضد إشبيلية ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 10 يناير 2027 أتلتيك بلباو ضد فياريال ملعب سان ماميس (بلباو) التذاكر الأحد، 17 يناير 2027 فياريال ضد ألافيس ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 24 يناير 2027 إسبانيول ضد فياريال ملعب RCDE (كورنيا دي يوبريغات) التذاكر الأحد، 31 يناير 2027 فياريال ضد راسينج سانتاندير ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 7 فبراير 2027 خيتافي ضد فياريال ملعب كوليسيوم (خيتافي) التذاكر الأحد، 14 فبراير 2027 فياريال ضد برشلونة ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 21 فبراير 2027 فياريال ضد فالنسيا ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 28 فبراير 2027 ريال بيتيس ضد فياريال الملعب الأولمبي دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 7 مارس 2027 فياريال ضد ريال مدريد ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 14 مارس 2027 إلتشي ضد فياريال ملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلتشي) التذاكر الأحد، 21 مارس 2027 فياريال ضد مالاجا ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 4 أبريل 2027 ديبورتيفو لا كورونيا ضد فياريال ملعب ريازور (لا كورونيا) التذاكر الأحد، 11 أبريل 2027 فياريال ضد أتلتيك بلباو ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 18 أبريل 2027 ليفانتي ضد فياريال ملعب سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا) التذاكر الأربعاء، 21 أبريل 2027 فياريال ضد أتلتيكو مدريد ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 2 مايو 2027 رايو فاييكانو ضد فياريال كامبو دي فوتبول دي فاييكاس (مدريد) التذاكر الأحد، 9 مايو 2027 فياريال ضد سيلتا فيجو ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 16 مايو 2027 إشبيلية ضد فياريال ملعب رامون سانشيز-بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 23 مايو 2027 فياريال ضد أوساسونا ملعب لا سيراميكا (فياريال) التذاكر الأحد، 30 مايو 2027 ريال سوسيداد ضد فياريال ريالي أرينا (سان سيباستيان) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات فياريال

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات فياريال، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لفياريال على موقع النادي. ومن المفيد متابعة الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر.

كما تتوفر التذاكر أيضاً للشراء من متجر الملعب، ومتجر وسط مدينة فياريال، وشباك التذاكر في الملعب أيام المباريات. لكن مع امتلاك النادي بانتظام أكثر من 20,000 من حاملي التذاكر الموسمية في ملعب تبلغ سعته نحو 23,000 متفرج، لا يكون شراء التذاكر عبر النادي أمراً سهلاً دائماً، خاصة لبعض المباريات الكبيرة أمام ريال مدريد أو برشلونة وديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.

إذا نفدت التذاكر، أو كنت تأمل في اقتناص مقاعد في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فياريال؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر فياريال في ملعب لا سيراميكا على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 20 و50 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس وموقع الجلوس داخل الملعب.

ومع المباريات ذات الطلب المرتفع أمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب عودة ليالي دوري أبطال أوروبا، تميل الأسعار إلى الارتفاع تبعاً لذلك.

تابعوا بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوافر التذاكر حالياً على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بدءاً من 49 يورو.

ماذا يمكن توقعه من فياريال في 2026/27؟

يأتي الغواصة الصفراء بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم محلي في تاريخها. وأنهى فياريال موسم 2025/26 في المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وهو ثاني أعلى رصيد حققه النادي على الإطلاق، كما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه. وكان ذلك تتويجاً لصعود استثنائي، علماً بأن النادي لم يسبق له أن أنهى الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في إسبانيا سوى مرتين من قبل، في 2004/05 و2007/08.

لكن القصة حملت منعطفاً. فبعد تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي، أعلن مارسيلينو أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، ليضع نهاية لفترته الثانية على رأس الجهاز الفني بعد عامين ونصف العام أعاد خلالهما فياريال إلى أوروبا بشكل منتظم. وخلفه إنيغو بيريز، القادم سابقاً من رايو فاييكانو، ليتولى قيادة مجموعة اعتادت بالفعل على المنافسة قرب صدارة الترتيب.

ورغم أن المستوى المحلي كان ممتازاً، فإن عودة فياريال إلى دوري أبطال أوروبا أثبتت صعوبتها، إذ حصد نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات في مرحلة الدوري. وسيكون إصلاح هذا الأداء القاري، مع الحفاظ على الزخم في الدوري الذي بُني تحت قيادة مارسيلينو، أكبر اختبار مبكر لبيريز، في ظل وجود مواجهات صعبة في جدول هذا الموسم أمام ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

تاريخ ملعب لا سيراميكا

ملعب لا سيراميكا هو ملعب كرة قدم في فياريال بإسبانيا. ويعد الملعب الرسمي لنادي فياريال منذ افتتاحه في عام 1923. وتبلغ سعته 23,000 متفرج، وهو رقم يوازي تقريباً نصف عدد سكان البلدة نفسها. وفي يناير 2017، غيّر فياريال اسم ملعبه من إل مادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، تقديراً للصناعة المحلية.