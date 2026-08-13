كيفية الحصول على تذاكر فياريال: فياريال ضد ريال مدريد، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

يأتي فياريال بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم محلي في تاريخه، وتبدو زيارة ريال مدريد إلى ملعب لا سيراميكا في مارس المقبل بالفعل واحدة من أبرز مباريات الموسم. وسيأخذكم GOAL في جولة عبر كل المعلومات المهمة التي تحتاجون إلى معرفتها عن تذاكر فياريال، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، والمزيد.
ما هي المباريات المقبلة لفياريال؟
يخوض فياريال موسماً من 38 مباراة في الدوري الإسباني يمتد من منتصف أغسطس 2026 حتى أواخر مايو 2027. وفيما يلي القائمة الكاملة لمباريات النادي، على أرضه وخارجها، للموسم المقبل.
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|التذاكر
|الأحد، 16 أغسطس 2026
|راسينج سانتاندير ضد فياريال
|ملعب إل ساردينيرو (سانتاندير)
|التذاكر
|الأحد، 23 أغسطس 2026
|أتلتيكو مدريد ضد فياريال
|رياض إير ميتروبوليتانو (مدريد)
|التذاكر
|الأحد، 30 أغسطس 2026
|ألافيس ضد فياريال
|ملعب مينديثورروثا (فيتوريا-غاستيث)
|التذاكر
|الأحد، 6 سبتمبر 2026
|فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 13 سبتمبر 2026
|فياريال ضد ريال بيتيس
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
|مالاجا ضد فياريال
|ملعب لا روساليدا (مالقة)
|التذاكر
|الأحد، 20 سبتمبر 2026
|فياريال ضد ليفانتي
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 11 أكتوبر 2026
|ريال مدريد ضد فياريال
|سانتياجو برنابيو (مدريد)
|التذاكر
|الأحد، 18 أكتوبر 2026
|فياريال ضد إلتشي
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 25 أكتوبر 2026
|فالنسيا ضد فياريال
|ملعب ميستايا (فالنسيا)
|التذاكر
|الأحد، 1 نوفمبر 2026
|فياريال ضد إسبانيول
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 8 نوفمبر 2026
|فياريال ضد خيتافي
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 22 نوفمبر 2026
|برشلونة ضد فياريال
|سبوتيفاي كامب نو (برشلونة)
|التذاكر
|الأحد، 29 نوفمبر 2026
|سيلتا فيجو ضد فياريال
|ملعب بالايدوس (فيجو)
|التذاكر
|الأحد، 6 ديسمبر 2026
|فياريال ضد ريال سوسيداد
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 13 ديسمبر 2026
|فياريال ضد رايو فاييكانو
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 20 ديسمبر 2026
|أوساسونا ضد فياريال
|ملعب إل سادار (بامبلونا)
|التذاكر
|الأحد، 3 يناير 2027
|فياريال ضد إشبيلية
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 10 يناير 2027
|أتلتيك بلباو ضد فياريال
|ملعب سان ماميس (بلباو)
|التذاكر
|الأحد، 17 يناير 2027
|فياريال ضد ألافيس
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 24 يناير 2027
|إسبانيول ضد فياريال
|ملعب RCDE (كورنيا دي يوبريغات)
|التذاكر
|الأحد، 31 يناير 2027
|فياريال ضد راسينج سانتاندير
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 7 فبراير 2027
|خيتافي ضد فياريال
|ملعب كوليسيوم (خيتافي)
|التذاكر
|الأحد، 14 فبراير 2027
|فياريال ضد برشلونة
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 21 فبراير 2027
|فياريال ضد فالنسيا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 28 فبراير 2027
|ريال بيتيس ضد فياريال
|الملعب الأولمبي دي لا كارتوخا (إشبيلية)
|التذاكر
|الأحد، 7 مارس 2027
|فياريال ضد ريال مدريد
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 14 مارس 2027
|إلتشي ضد فياريال
|ملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلتشي)
|التذاكر
|الأحد، 21 مارس 2027
|فياريال ضد مالاجا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 4 أبريل 2027
|ديبورتيفو لا كورونيا ضد فياريال
|ملعب ريازور (لا كورونيا)
|التذاكر
|الأحد، 11 أبريل 2027
|فياريال ضد أتلتيك بلباو
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 18 أبريل 2027
|ليفانتي ضد فياريال
|ملعب سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا)
|التذاكر
|الأربعاء، 21 أبريل 2027
|فياريال ضد أتلتيكو مدريد
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 2 مايو 2027
|رايو فاييكانو ضد فياريال
|كامبو دي فوتبول دي فاييكاس (مدريد)
|التذاكر
|الأحد، 9 مايو 2027
|فياريال ضد سيلتا فيجو
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 16 مايو 2027
|إشبيلية ضد فياريال
|ملعب رامون سانشيز-بيزخوان (إشبيلية)
|التذاكر
|الأحد، 23 مايو 2027
|فياريال ضد أوساسونا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|التذاكر
|الأحد، 30 مايو 2027
|ريال سوسيداد ضد فياريال
|ريالي أرينا (سان سيباستيان)
|التذاكر
كيفية شراء تذاكر مباريات فياريال
تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات فياريال، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لفياريال على موقع النادي. ومن المفيد متابعة الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر.
كما تتوفر التذاكر أيضاً للشراء من متجر الملعب، ومتجر وسط مدينة فياريال، وشباك التذاكر في الملعب أيام المباريات. لكن مع امتلاك النادي بانتظام أكثر من 20,000 من حاملي التذاكر الموسمية في ملعب تبلغ سعته نحو 23,000 متفرج، لا يكون شراء التذاكر عبر النادي أمراً سهلاً دائماً، خاصة لبعض المباريات الكبيرة أمام ريال مدريد أو برشلونة وديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.
إذا نفدت التذاكر، أو كنت تأمل في اقتناص مقاعد في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.
كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فياريال؟
بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر فياريال في ملعب لا سيراميكا على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 20 و50 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس وموقع الجلوس داخل الملعب.
ومع المباريات ذات الطلب المرتفع أمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب عودة ليالي دوري أبطال أوروبا، تميل الأسعار إلى الارتفاع تبعاً لذلك.
تابعوا بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوافر التذاكر حالياً على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بدءاً من 49 يورو.
ماذا يمكن توقعه من فياريال في 2026/27؟
يأتي الغواصة الصفراء بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم محلي في تاريخها. وأنهى فياريال موسم 2025/26 في المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وهو ثاني أعلى رصيد حققه النادي على الإطلاق، كما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه. وكان ذلك تتويجاً لصعود استثنائي، علماً بأن النادي لم يسبق له أن أنهى الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في إسبانيا سوى مرتين من قبل، في 2004/05 و2007/08.
لكن القصة حملت منعطفاً. فبعد تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي، أعلن مارسيلينو أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، ليضع نهاية لفترته الثانية على رأس الجهاز الفني بعد عامين ونصف العام أعاد خلالهما فياريال إلى أوروبا بشكل منتظم. وخلفه إنيغو بيريز، القادم سابقاً من رايو فاييكانو، ليتولى قيادة مجموعة اعتادت بالفعل على المنافسة قرب صدارة الترتيب.
ورغم أن المستوى المحلي كان ممتازاً، فإن عودة فياريال إلى دوري أبطال أوروبا أثبتت صعوبتها، إذ حصد نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات في مرحلة الدوري. وسيكون إصلاح هذا الأداء القاري، مع الحفاظ على الزخم في الدوري الذي بُني تحت قيادة مارسيلينو، أكبر اختبار مبكر لبيريز، في ظل وجود مواجهات صعبة في جدول هذا الموسم أمام ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
تاريخ ملعب لا سيراميكا
ملعب لا سيراميكا هو ملعب كرة قدم في فياريال بإسبانيا. ويعد الملعب الرسمي لنادي فياريال منذ افتتاحه في عام 1923. وتبلغ سعته 23,000 متفرج، وهو رقم يوازي تقريباً نصف عدد سكان البلدة نفسها. وفي يناير 2017، غيّر فياريال اسم ملعبه من إل مادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، تقديراً للصناعة المحلية.