يختتم فولهام مبارياته قبل فترة التوقف الدولي بمهمة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 20 سبتمبر. وتعد المباراة واحدة لا ينبغي تفويتها، ويمكنك حجز مقعدك في كرافن كوتيدج عبر حجز التذاكر اليوم.

ورغم أن فولهام أثبت قدرته على المنافسة في غالبية المواجهات الأخيرة مع مانشستر يونايتد، بما في ذلك التعادل 1-1 عندما زار يونايتد لندن الموسم الماضي، فإنه يتعين عليك العودة إلى عام 2009 لمعرفة آخر مرة حقق فيها فولهام فوزًا على أرضه ضد بطل إنجلترا 20 مرة.

هل يستطيع فولهام كسر نحسه المستمر منذ 17 عامًا وتحقيق فوز مهم على أرضه ضد مانشستر يونايتد؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد على ملعب كرافن كوتيدج (لندن) يوم الأحد 20 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 11:30 كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والفئات العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تأتي المقاعد المركزية على طول جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلى بأسعار مميزة، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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