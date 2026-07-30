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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoفولهام
كرافن كوتيج
team-logoتشيلسي
Book Fulham vs Chelsea Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر فولهام ضد تشيلسي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
تشيلسي
مورجان روجرز

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يُسدل الستار على الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد 2026/27 بمواجهة ديربي لندن مرتقبة، إذ يستضيف فولهام جاره في غرب لندن تشيلسي على ملعب كرافن كوتيدج يوم الاثنين 24 أغسطس.

وسيدخل تشيلسي المباراة مدعومًا ببعض الصفقات الجديدة اللامعة. فقد وقّع كل من ماكسنس لاكروا، ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بالطبع كانت التعاقد مع مورجان روجرز، الذي انضم مقابل رسوم ضخمة بلغت 117 مليون جنيه إسترليني قادمًا من أستون فيلا.

وربما خسر فولهام الخدمات الهجومية لكل من هاري ويلسون وراؤول خيمينيز، اللذين سجلا في الفوز 2-1 على تشيلسي في كرافن كوتيدج في يناير، لكنه ضم أيضًا لاعبين لافتين من ريال مدريد، هما جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس، ويأمل أن يتسببا في مشاكل لدفاعات المنافسين هذا الموسم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة فولهام ضد تشيلسي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت BST يوم الاثنين 24 أغسطس، على ملعب كرافن كوتيدج في لندن.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بعدة أسابيع من أجل دخول القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح للبيع أمام العامة من غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على طول جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي للدخول في القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون أعلى عدد من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

فولهام

فولهام - المستوى

آرسنال
خ3-0
بورنموث
خ0-1
وولفرهامبتون
ت1-1
نيوكاسل
ف2-0
الأهلي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
تشيلسي

تشيلسي - المستوى

ليفربول
ت1-1
مان سيتي
خ0-1
توتنهام
ف2-1
سندرلاند
خ2-1
WES
ف6-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

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تشيلسي
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فولهام
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انتهت
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تشيلسي
2
انتهت
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انتهت
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تشيلسي
1
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فولهام
0
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة فولهام ضد تشيلسي

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فولهام
التشكيل
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تشيلسي
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تشيلسي

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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