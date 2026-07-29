يُنتظر أن يكون هذا الموسم كبيرًا بالنسبة إلى سندرلاند، الذي تأهل إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1973، وللمرة الثانية فقط في تاريخه بالكامل. وتبقى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالطبع هي الأهم، وسيطمح الفريق الموهوب إلى إسعاد جماهير سندرلاند في مباراة افتتاح الموسم على ملعب النور أمام فولهام يوم الأحد 30 أغسطس.

تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي UEFA. وجاء ذلك النجاح بفضل سجل مميز على أرضه، إذ حقق فريق ريجيس لو بري بعض الانتصارات التي لا تُنسى على أندية مثل تشيلسي وتوتنهام وبورنموث، وعلى وجه الخصوص نيوكاسل، على ملعب النور.

يمكنك التواجد هناك لحضور المباراة الافتتاحية لسندرلاند على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأحد الأخير من أغسطس. دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة سندرلاند ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة سندرلاند ضد فولهام على ملعب النور في سندرلاند يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب النور

كيفية شراء تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون للنادي (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت وفق أسبقية الحضور بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام غير الأعضاء تكون معدومة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادةً تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلى أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء التذاكر المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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