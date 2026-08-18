يَعِد هذا الموسم بأن يكون ضخماً بالنسبة إلى سندرلاند، الذي تأهل إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1973، وللمرة الثانية فقط في تاريخه بالكامل. وبالطبع، يبقى الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأهم، وسيطمح الفريق الموهوب إلى إمتاع جماهير سندرلاند في افتتاح موسمه على ملعبه «ستاديوم أوف لايت» أمام فولهام يوم الأحد 30 أغسطس.

تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إذ أنهى الموسم في المركز السابع وحجز مقعداً في الدوري الأوروبي UEFA. وقد بُني هذا النجاح على سجل قوي للغاية على أرضه، بعدما حقق فريق ريجيس لو بريس بعض الانتصارات التي لا تُنسى على فرق مثل تشيلسي، وتوتنهام، وبورنموث، وبشكل خاص نيوكاسل، على ملعب «ستاديوم أوف لايت».

يمكنك أن تكون هناك في المباراة الافتتاحية لسندرلاند على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أحد من شهر أغسطس. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة سندرلاند ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة سندرلاند ضد فولهام على ملعب «ستاديوم أوف لايت» في سندرلاند يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب النور

كيفية شراء تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً لفئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة تحت 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على امتداد جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات البيتية بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تُعد من أصعب التذاكر منالاً في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريباً أبداً إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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