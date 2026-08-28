تنطلق بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026/27، وهي النسخة الخامسة من المسابقة الدولية، قريبًا، ويمكنكم مشاهدة أكبر منتخبات أوروبا وهي تلعب في مختلف أنحاء القارة عبر حجز التذاكر من اليوم.

تنطلق مرحلة الدوري من المسابقة في سبتمبر/أكتوبر المقبلين، ومن المنتظر أن تكون فترة مثيرة، إذ ستخوض المنتخبات أربع مباريات في غضون نحو 10 أيام فقط. وبعد ختام مرحلة الدوري في نوفمبر، تُقام مباريات ربع النهائي في مارس 2027، على أن تُلعب مباراتا نصف النهائي والنهائي في يونيو 2027.

يدافع منتخب البرتغال عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي أحرزه في 2025، وهو أيضًا المنتخب الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة بعدما فاز بالنسخة الافتتاحية كذلك في 2019. أما إسبانيا فتسعى إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة تواليًا، بعدما اكتفت بالوصافة في 2021 و2025، ورفعت الكأس في 2023.

دعوا GOAL يرشدكم إلى كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة المكان التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (8.45 مساءً) هولندا ضد ألمانيا يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (7.45 مساءً) البرتغال ضد ويلز إستاديو جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (8.45 مساءً) النرويج ضد الدنمارك أوليفال ستاديون (أوسلو) التذاكر الجمعة، 25 سبتمبر (8.45 مساءً) إيطاليا ضد بلجيكا ستاديو أوليمبيكو (روما) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (8.45 مساءً) التشيك ضد كرواتيا فورتونا أرينا (براغ) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (7.45 مساءً) إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي (لندن) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (6 مساءً) الدنمارك ضد ويلز باركن ستاديوم (كوبنهاجن) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (8.45 مساءً) النرويج ضد البرتغال أوليفال ستاديون (أوسلو) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (8.45 مساءً) ألمانيا ضد اليونان WWK Arena (أوجسبورج) التذاكر الاثنين، 28 سبتمبر (8.45 مساءً) بلجيكا ضد فرنسا ملعب الملك بودوان (بروكسل) التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر (8.45 مساءً) التشيك ضد إنجلترا فورتونا أرينا (براغ) التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر (8.45 مساءً) إسبانيا ضد كرواتيا رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (8.45 مساءً) ألمانيا ضد صربيا أليانز أرينا (ميونخ) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (8.45 مساءً) الدنمارك ضد البرتغال باركن ستاديوم (كوبنهاجن) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (7.45 مساءً) ويلز ضد النرويج ملعب كارديف سيتي (كارديف) التذاكر الجمعة، 2 أكتوبر (8.45 مساءً) بلجيكا ضد تركيا ستاد موريس دوفراسن (لييج) التذاكر السبت، 3 أكتوبر (8.45 مساءً) إسبانيا ضد التشيك كارلوس تارتييري (أوفييدو) التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (8.45 مساءً) هولندا ضد صربيا فيليبس ستاديون (أيندهوفن) التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (8.45 مساءً) البرتغال ضد الدنمارك إستاديو دو دراجاو (بورتو) التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر (7.45 مساءً) إنجلترا ضد جمهورية التشيك ملعب ويمبلي (لندن) التذاكر

الجدول الكامل لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026/27

المرحلة الجولة التاريخ/التواريخ التذاكر مرحلة الدوري الجولة 1 24-26 سبتمبر 2026 التذاكر

الجولة 2 27-29 سبتمبر 2026 التذاكر

الجولة 3 1-3 أكتوبر 2026 التذاكر

الجولة 4 4-6 أكتوبر 2026 التذاكر

الجولة 5 12-14 نوفمبر 2026 التذاكر

الجولة 6 15-17 نوفمبر 2026 التذاكر ربع النهائي الذهاب 25-27 مارس 2027 يُحدد لاحقًا

الإياب 28-30 مارس 2027 يُحدد لاحقًا النهائيات نصف النهائي 9-10 يونيو 2027 يُحدد لاحقًا

النهائي 13 يونيو 2027 يُحدد لاحقًا

كيفية شراء تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27

بالنسبة إلى مرحلة الدوري/المجموعات (سبتمبر - نوفمبر 2026): تُدار التذاكر الرسمية لمباريات المجموعات الفردية بالكامل من جانب الاتحادات الوطنية المشاركة. وستحتاج إلى شراء التذاكر مباشرة من البوابة الرسمية لاتحاد كرة القدم الخاص بالمنتخب المضيف، مثل England Football لمباريات إنجلترا على أرضها، وFAW لمباريات ويلز على أرضها، وما إلى ذلك.

بالنسبة إلى النهائيات (يونيو 2027): سيتم توزيع التذاكر الرسمية للبطولة النهائية حصريًا عبر بوابة التذاكر التابعة ليويفا.

التذاكر الرسمية لمباريات دور المجموعات الافتتاحية مطروحة للبيع بالفعل أو توشك على إنهاء مراحل بيعها حاليًا. وتفتح معظم الاتحادات نوافذ البيع الخاصة بها قبل موعد الجولة المحددة بنحو 4-6 أسابيع. كما تمنح أغلب الاتحادات أولوية الوصول إلى أندية المشجعين المسجلين، مثل England Supporters Travel Club أو عضوية "Red Wall" الخاصة بويلز، قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام.

أما بالنسبة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2027، فستُفتح مبيعات التذاكر العامة وقرعات التقديم عبر يويفا في أبريل/مايو 2027، بعد تأهل المنتخبات الأربعة إلى النهائيات. وللاستعداد لنهائيات يونيو، من المفيد إنشاء حساب "myUEFA" لكي تصلك تنبيهات تلقائية بشأن مواعيد فتح نوافذ التذاكر.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27؟

تُباع التذاكر الرسمية لمرحلة الدوري في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 وتُسعَّر بشكل فردي من جانب اتحاد كرة القدم في الدولة المضيفة، بدلًا من طرحها عبر بوابة مركزية تابعة ليويفا. وبما أن كل دولة تحدد أسعارها الخاصة بناءً على الملعب والمواجهة، فإن أسعار التذاكر وتعريفات الفئات تختلف من مباراة إلى أخرى.

ورغم أن مواقع الجلوس الدقيقة تعتمد بالكامل على الملعب المضيف، فإن معظم الاتحادات تقسم التذاكر إلى 3 أو 4 فئات جماهيرية رئيسية، إلى جانب خيارات العائلات والفئات المميزة.

وباستخدام إنجلترا مثالًا، يمكن تصنيف تذاكر المباريات التي تُقام في ملعب ويمبلي على النحو التقريبي التالي:

الفئة 1 (مميزة / الجانبان السفلي والأوسط على امتداد خط التماس) : تقع على امتداد خطي التماس الرئيسيين، وتوفر أفضل رؤية. وتتراوح أسعار الدخول العام في هذه الأقسام المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، فيما تتوفر المقاعد المميزة بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة 2 (الزوايا / الجانب العلوي الممتد على خط التماس) : تقع في زوايا الملعب أو في المدرجات العليا. وتبلغ كلفتها عادة نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة 3 (خلف المرمى / الجهة القصيرة) : غالبًا ما تكون المكان الذي يجلس فيه أكثر مشجعي أصحاب الأرض حماسًا أو الأقسام المخصصة للجماهير الزائرة. وتبدأ أسعار التذاكر العادية في هذه الجهة من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا.

مدرجات العائلات والخصومات : تقدم العديد من الدول المضيفة أسعارًا مخفضة بشكل كبير للعائلات والشباب. فعلى سبيل المثال، يمكن العثور على تذاكر مدرجات العائلات بسعر 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون 16 عامًا.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية كلما اقترب موعد المباريات، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

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