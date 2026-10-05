كيفية الحصول على تذاكر حفل أنغام في أبوظبي: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تعود أيقونة الموسيقى المصرية أنغام إلى أبوظبي لإحياء حفل مباشر آسِر في Space42 Arena يوم 29 نوفمبر 2026.

وتعد المغنية الشهيرة، المعروفة في أنحاء العالم العربي بصوتها الدافئ وأغانيها الكلاسيكية، بسهرة لا تُنسى من الألحان الخالدة والأداء العاطفي.

ويشهد هذا الحدث الموسيقي إقبالًا استثنائيًا. ويقدم GOAL كل التفاصيل بشأن المواعيد، ومعلومات المكان، والأسعار، وكيفية حجز تذاكرك الآن.

متى يقام حفل أنغام في أبوظبي؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 29 نوفمبر 2026، الساعة 9:00 مساءً حفل أنغام المباشر Space42 Arena، أبوظبي التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر أنغام في أبوظبي؟

طُرحت التذاكر الرسمية لحفل أنغام في أبوظبي عبر Platinumlist، الموزع الرئيسي لتذاكر الفعاليات في Space42 Arena. ويمكن للجماهير الراغبة في شراء التذاكر بالسعر الأساسي التحقق من Platinumlist لمعرفة مدى توافر البيع المباشر الأساسي.

وإذا لم تتمكن من شراء التذاكر خلال المبيعات الأولية، فإن Grintahub هو الخيار المناسب لك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. ويتيح Grintahub لعشاق الموسيقى البحث عن خيارات المقاعد المتبقية عبر أقسام مختلفة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أنغام في أبوظبي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على Platinumlist من 295 درهمًا إماراتيًا لمقاعد الدخول العادي، وتصل إلى 750 درهمًا إماراتيًا للأقسام الأمامية الأساسية في الصف الأول.

وإذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 320 درهمًا إماراتيًا.

إليك تفصيلًا سريعًا لأسعار دخول التذاكر:

المقاعد العادية (رسميًا): تبدأ من 295 درهمًا إماراتيًا

فئات سيلفر (رسميًا): تبدأ من 450 درهمًا إماراتيًا

فئات جولد (رسميًا): تبدأ من 750 درهمًا إماراتيًا

الدخول عبر السوق الثانوية (Grintahub): يبدأ من 320 درهمًا إماراتيًا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حفل أنغام في أبوظبي

تُعد أنغام واحدة من أكثر الأصوات الغنائية أسطورية في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة. ومع مسيرة فنية استثنائية تمتد عبر عدة عقود، تستقطب حفلاتها آلاف الجماهير المخلصة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويُقام هذا الحدث في Space42 Arena الحديثة للغاية في شاطئ الراحة، ما يضمن مستوى رفيعًا من جودة الصوت وترتيبات الجلوس. وسيستمتع الحضور بقائمة أغنيات استثنائية تضم المفضلة لدى الجماهير إلى جانب أحدث إصداراتها.

ويُنصح بالوصول مبكرًا إلى المكان لإتاحة الوقت لمواقف السيارات وإجراءات التفتيش الأمني قبل فتح الأبواب.