يقدّم المؤلف الموسيقي الألماني هانز زيمر، صاحب موسيقى بعض أشهر الأفلام السينمائية، عرضه الحي الذي حظي بإشادة واسعة في قاعات حول العالم هذا الخريف. ويعيد عرض «هانز زيمر لايف: ذا نيكست ليفل» تقديم أشهر مقطوعات زيمر من أفلام «دون» و«المصارع» و«استهلال» و«فارس الظلام» و«الأسد الملك» في حفل متكامل، بمشاركة مجموعة كبيرة من الموسيقيين والمغنين وإنتاج مسرحي جديد لافت.

سواء كنت تبحث عن مقعد في «ذا أو تو» بلندن، أو «آر إيه سي أرينا» في بيرث، أو «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، فإن جول يقدّم لك كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك، بما في ذلك الجدول الكامل، وأماكن بيع التذاكر، وكيفية العثور على أرخص التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام عروض هانز زيمر لايف؟

التاريخ والوقت الفعالية المكان التذاكر الخميس 12 نوفمبر، 7:00 مساءً هانز زيمر لايف: ذا نيكست ليفل ويستفالن هالن، دورتموند، ألمانيا التذاكر الجمعة 13 نوفمبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: ذا نيكست ليفل الاتحاد أرينا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر الجمعة 13 نوفمبر، 8:00 مساءً هانز زيمر لايف: ذا نيكست ليفل آي إن جي أرينا، بروكسل، بلجيكا التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر هانز زيمر؟

أسرع الطرق وأكثرها موثوقية للحصول على تذاكر هانز زيمر هي عبر ستاب هاب. وتخضع كل عملية شراء لضمان «فان بروتكت» من ستاب هاب، ما يعني التحقق من صحة التذاكر وردّ الأموال إلى المشترين إذا أُلغي العرض ولم يُحدد له موعد جديد.

لماذا يُعدّ ستاب هاب الخيار الأفضل لهذه الجولة؟

توافر التذاكر لجميع العروض: تُعرض تذاكر لكل موعد مذكور أعلاه، بدءًا من المقاعد العادية وصولًا إلى الباقات المميزة وباقات كبار الشخصيات.

تُعرض تذاكر لكل موعد مذكور أعلاه، بدءًا من المقاعد العادية وصولًا إلى الباقات المميزة وباقات كبار الشخصيات. خيارات أوسع للمقاعد بعد نفاد التذاكر الرسمية: بيعت بالفعل أجزاء كبيرة من تذاكر جولة هانز زيمر لايف لعامي 2025 و2026، لذا قد تكون التذاكر لدى الجهات الرسمية، مثل تيكت ماستر وإيفنتيم وفرونتير تورينج، محدودة أو غير متاحة في بعض المدن قبل موعد العرض بوقت طويل. ستاب هاب يتيح تذاكر يعيد بيعها مشجعون ووسطاء لم يعد بإمكانهم استخدامها، ما يوفر خيارات مقاعد أوسع بكثير من أي جهة بيع رسمية منفردة.

نصيحة سريعة: إذا كنت تبحث عن تذاكر في مدينة محددة، فسجّل أولًا في البيع المسبق الرسمي للقاعة التي تستضيف العرض، إذ يكون عادةً أفضل وسيلة للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. أما في الحالات الأخرى، أو لأي موعد انتهت له بالفعل مرحلتا البيع المسبق والبيع العام، فابدأ البحث من ستاب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر هانز زيمر؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب المدينة والقاعة ومدى اقتراب موعد العرض عند الشراء:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 23 دولارًا للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو في المدرجات العلوية ببعض الأسواق

تبدأ من نحو للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو في المدرجات العلوية ببعض الأسواق متوسط سعر إعادة البيع: نحو 310 دولارات على امتداد الجولة

نحو على امتداد الجولة المقاعد المميزة القريبة من المسرح: من 250 إلى 450 دولارًا أو أكثر، خصوصًا للعروض التي نفدت تذاكرها بالفعل بالسعر الأصلي

نصيحة لتقليل التكلفة: اشترِ مبكرًا وكن مرنًا في اختيار المقاعد. تميل الأسعار على ستاب هاب إلى الارتفاع كلما اقترب العرض من نفاد تذاكره، لذا فإن الحجز فور إضافة موعد إلى الجدول، مع تقبّل المقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الرؤية الجانبية، هو أسهل سبيل لخفض التكلفة مع ضمان حضور العرض.

البيع المسبق والبيع العام بحسب المنطقة:

أوروبا: بدأ البيع العام لتذاكر هذه المرحلة من الجولة في 26 سبتمبر 2025، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وطُرحت التذاكر في جميع القاعات في الوقت نفسه لضمان الإنصاف.

بدأ البيع العام لتذاكر هذه المرحلة من الجولة في 26 سبتمبر 2025، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وطُرحت التذاكر في جميع القاعات في الوقت نفسه لضمان الإنصاف. أستراليا: استمر البيع المسبق لأعضاء فرونتير 24 ساعة بدءًا من الثلاثاء 2 يونيو 2026، قبل بدء البيع العام الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي في اليوم التالي، الأربعاء 3 يونيو.

استمر البيع المسبق لأعضاء فرونتير 24 ساعة بدءًا من الثلاثاء 2 يونيو 2026، قبل بدء البيع العام الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي في اليوم التالي، الأربعاء 3 يونيو. آسيا، بما فيها يوكوهاما وتايبيه: خضعت التذاكر لفترات منفصلة للبيع المسبق والسحب عبر الشركاء الرسميين خلال الأشهر التي سبقت العروض.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن هانز زيمر لايف: ذا نيكست ليفل

بنى هانز زيمر سمعته بتأليف موسيقى أوركسترالية وإلكترونية لبعض أكبر الأفلام خلال الثلاثين عامًا الماضية، من «المصارع» و«فارس الظلام» إلى «استهلال» و«بين النجوم» و«قراصنة الكاريبي» و«دون»، الذي نال عنه جائزة الأوسكار الثانية في مسيرته. وتعود جولاته الفنية إلى عام 2016، حين نقل عرض «هانز زيمر لايف أون تور» موسيقاه السينمائية للمرة الأولى إلى قاعات في أنحاء أوروبا، بما في ذلك عرض في براغ صدر لاحقًا في ألبوم وفيلم للحفل الحي. ومنذ ذلك الحين، قدّم العرض في مهرجان كوتشيلا، وفي «ذا أو تو» بلندن في مناسبات متعددة، وعبر أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا.

يمثّل «ذا نيكست ليفل» أحدث فصل في تلك المسيرة. ويعزف زيمر على آلات المفاتيح والغيتار ضمن مجموعة كبيرة تجوب العالم، تضم فرقة موسيقية وأوركسترا وجوقة تؤدي جميعها مباشرة، وتعيد صياغة مقطوعات سينمائية مألوفة في فقرات موسيقية مطوّلة بدلًا من الاكتفاء بإعادة عزف الموسيقى التصويرية نغمةً بنغمة. ويعتمد إنتاج هذا العرض على تصميم الأصوات الإلكترونية بدرجة أكبر من الجولات السابقة، إلى جانب تجهيزات مسرح وإضاءة جديدة صُممت خصيصًا لهذه الجولة. ومن المتوقع أن يضم البرنامج أعمالًا من مختلف مراحل مسيرة زيمر، منها «مهمة مستحيلة» و«إف 1» و«سقوط الصقر الأسود» و«الساموراي الأخير»، إلى جانب أعماله المحبوبة منذ زمن، مثل «الأسد الملك» و«بين النجوم».

تستمر العروض عادةً نحو ثلاث ساعات، تشمل استراحة، ما يجعلها من أطول تجارب الحفلات التي تُقدَّم حاليًا في القاعات حول العالم، وتمنح المشجعين قيمة حقيقية عند مقارنة سعر التذكرة بمدة العرض وحجم إنتاجه.