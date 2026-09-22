تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمباراة قوية، إذ تستضيف جورجيا نظيرتها المجر على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا الشهير في تبليسي. ويواصل المنتخبان التقدم في ترتيب كرة القدم الأوروبية، ما يجعل مواجهة دور المجموعات هذه محطة مهمة لكلا الفريقين الساعيين إلى حصد نقاط الصعود.

GOAL يقدّم كل التفاصيل اللازمة بشأن معلومات الملعب، وفئات أسعار التذاكر، وخطوات حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة جورجيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة جورجيا ضد المجر على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا في تبليسي، على أن تنطلق هذه المواجهة ضمن المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية B.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

أين يمكن شراء تذاكر جورجيا ضد المجر؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الجورجي لكرة القدم، التي تدير الطرح القياسي لمباريات المنتخب على أرضه في تبليسي. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب على البوابة الرسمية مبكرًا لضمان الحصول على التذاكر عند فتح باب البيع العام.

إذا نفدت الحصص الأساسية بالكامل أو لم تعد بعض أقسام الجلوس في الملعب متاحة، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Ticombo تكون الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر جورجيا ضد المجر؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 10 € إلى 30 € لمقاعد الدخول العام داخل ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا، وذلك بحسب فئة المدرج.

أما في السوق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار الدخول من نحو 234 € على المنصات الثانوية عندما تنفد الحصص العامة الأساسية القياسية.

جورجيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جورجيا ضد المجر

تدخل جورجيا هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياتها فوزًا وديًا بنتيجة 2-0 على البحرين في 5 يونيو 2026، بعدما تعادلت 1-1 مع رومانيا قبل ذلك بثلاثة أيام. وفي وقت سابق من عام 2026، فازت خارج أرضها على ليتوانيا 2-0 وتعادلت 2-2 مع إسرائيل. أما هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، بنتيجة 2-1، لتنهي مشوارها في التصفيات.

وتملك المجر أيضًا سجلًا يضم انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها فوزًا وديًا بنتيجة 3-1 على كازاخستان في 9 يونيو 2026، بعدما حققت قبل ذلك بأيام قليلة انتصارًا 2-1 على فنلندا. كما جاء التعادل السلبي مع اليونان في مارس 2026، والفوز 1-0 على سلوفينيا، ليكملا سلسلة نتائجها الإيجابية الأخيرة. وكانت آخر هزيمة لها بنتيجة 3-2 أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

جورجيا ضد المجر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كان أحدث لقاء بين المنتخبين في سبتمبر 2001، عندما فازت جورجيا على المجر 3-1 في تبليسي ضمن تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بين المنتخبين فجاءت قبل ذلك بثلاثة أشهر في يونيو 2001، حين فازت المجر 4-1 على أرضها في مشوار التصفيات نفسه. ويملك كل منتخب فوزًا واحدًا من أصل المواجهتين المسجلتين.



