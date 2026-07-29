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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoبرايتون
Book Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
برايتون

لا تفوّت فرصتك في مشاهدة تشيلسي وصفقاته الباهظة أثناء اللعب على أرضه للمرة الأولى هذا الموسم

يفرك مشجعو تشيلسي أيديهم فرحًا مع احتمال مشاهدة عدد كبير من الوجوه الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى على أرضهم، إلى جانب مدرب جديد على الخط. وستتاح لهم أول فرصة يوم الأحد 30 أغسطس، عندما يستضيف تشيلسي برايتون آند هوف ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج. ويمكنك الانضمام إلى الجماهير المتحمسة من خلال حجز تذاكر المباراة اليوم.

سينزل تشيلسي تشابي ألونسو إلى أرض الملعب مع بعض التعاقدات الجديدة اللامعة. فقد وقع كل من ماكسنس لاكروا، ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت ضم مورجان روجرز، الذي تم شراؤه مقابل رسوم ضخمة بلغت 117 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا.

وسيحتاج تشيلسي إلى أن يكون في أفضل حالاته، لأن برايتون سيصل إلى المدينة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على تشيلسي الموسم الماضي، منتصرًا 3-0 على أرضه و3-1 في ستامفورد بريدج.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك مكان شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 30 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
ستامفورد بريدج

كيفية شراء تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وتُدار هذه الخيارات عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية للنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تفرض أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب ومقاعد الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيده على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

تشيلسي

تشيلسي - المستوى

مان سيتي
خ0-1
توتنهام
ف2-1
سندرلاند
خ2-1
WES
ف6-4
توتنهام
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برايتون

برايتون - المستوى

وولفرهامبتون
ف3-0
ليدز
خ1-0
مان يونايتد
خ0-3
ستراسبورج
ف4-3
ستراسبورج
ف
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

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تشيلسي
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انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
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برايتون
برايتون
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تشيلسي
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انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
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برايتون
2
انتهت
6الأهداف المسجلة13
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد برايتون

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تشيلسي
التشكيل
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برايتون
برايتون
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برايتون
برايتون

المدرب

  • تشابي ألونسو

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
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2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
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8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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