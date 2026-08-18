هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبورنموث
فيتاليتي
team-logoإيفرتون
Book Bournemouth vs Everton Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر بورنموث ضد إيفرتون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
إيفرتون

قد تكون في طريقك إلى ملعب فيتاليتي لمشاهدة بورنموث يواجه إيفرتون

قد يكون لدى بورنموث قائد جديد على مقعد المدير الفني، يتمثل في المدرب السابق لـ RB Leipzig، ماركو روزه، لكنه سيسعى إلى الحفاظ على مستواه المميز على أرضه من الموسم الماضي، عندما يخوض أولى مبارياته على ملعب فيتاليتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام إيفرتون يوم السبت 29 أغسطس.

والمثير أن بورنموث يخوض حاليًا سلسلة من تسع مباريات متتالية من دون هزيمة على أرضه، وهو رقم يعود إلى 3 يناير، بل إنه قدم أداءً جيدًا حتى في تلك الخسارة، حين سقط 3-2 أمام أرسنال بطل الموسم في النهاية.

في الواقع، خسر بورنموث مرتين فقط في الدوري طوال الموسم على ملعب فيتاليتي. لكن ما قد يثير القلق بالنسبة له، هو أن الفريق الآخر الوحيد الذي هزمه كان إيفرتون. فهل ينجح في الثأر من تلك الهزيمة؟

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
فيتاليتي

كيفية شراء تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد البوابات الرقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسمي المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بأنظمة قرعة عشوائية لأعضاء النادي المدفوعين (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الرسمية.
  • موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على الجوانب والمقاعد في الطبقة السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

بورنموث

بورنموث - المستوى

سانت باولي
ف4-1
أوجسبورج
ف2-5
جنوى
ف10-1
بيتيس
ت2-2
ماينتس
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
22/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
إيفرتون

إيفرتون - المستوى

STK
خ1-0
هامبورج
ف1-2
شتوتجارت
خ3-1
نيوكاسل
ف3-1
ليل
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بورنموثتعادلإيفرتون
4
0
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
انتهت
وديات الأندية
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
3
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
8الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة بورنموث ضد إيفرتون

بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
التشكيل
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون

المدرب

  • مارك روز

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل