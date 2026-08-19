هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبرينتفورد
جي تك كوميونيتي
team-logoتوتنهام هوتسبير
Book Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد
توتنهام هوتسبير

كيف يمكنك حجز تذاكر ديربي لندن الافتتاحي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح برينتفورد موسمه بمواجهة ديربي لندني على ملعب جي تيك كوميونيتي، حين يستضيف توتنهام هوتسبير، صاحب الإنفاق الكبير، يوم السبت 22 أغسطس.

ولن يشعر برينتفورد، الذي يأتي بعد أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة بعدما أنهى الموسم في المركز التاسع، بالرهبة من مهمته الافتتاحية، بعدما حقق على أرضه انتصارات لافتة على أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول في الموسم الماضي.

وبعدما نجا من الهبوط بأعجوبة، سيكون توتنهام متعطشًا لموسم أكثر إيجابية تحت قيادة روبرتو دي زيربي. وقد أنفق النادي بسخاء خلال الصيف على أسماء مثل ساندرو تونالي، وماتيوس فيرنانديز، ويان بول فان هيكي، ويأمل أن يبدأ الموسم بقوة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب جي تيك كوميونيتي في لندن، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المشتركين مدفوعي العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات تبادل التذاكر الرسمية «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والحدود العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطى على امتداد جانبي الملعب، وكذلك مقاعد الدرجات السفلية، بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للمشاركة في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

برينتفورد

برينتفورد - المستوى

مان سيتي
خ3-0
بالاس
ت2-2
ليفربول
ت1-1
رين
ف2-4
فرانكفورت
ف7-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

سيدني
ف1-1
تشيلسي
ف1-2
خيتافي
ت1-1
هوفنهايم
ف3-0
هوفنهايم
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

السجل الحديث للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برينتفوردتعادلتوتنهام هوتسبير
0
1
4
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
2
انتهت
3الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير

4-2-3-1
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
التشكيل
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
1كويمين كيليهر20كريستوفر أيير33مايكل كايودي22ناثان كولينز23كين لويس بوتر11دانغو واتارا18مامادو سانجاري8ماثياس ينسن27فيتالي جانيلت7كيفن شايد9ايجور تياجو31أنتونين كينسكي3أندرو روبرتسون5ماركوس سينيسي6يان باول فان هيك14ارشي جراي18ماتيوس فرنانديز11ماتيس تيل16ساندرو تونالي47ميكي مور8كونور جالاجير9ريتشارليسون
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
برينتفورد

التشكيلة الأساسية

توتنهام هوتسبير

المدرب

  • كيث أندروس
  • روبرتو دي زيربي

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل