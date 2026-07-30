كيفية الحصول على تذاكر برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

يستهل برينتفورد موسمه بخوض ديربي لندني على ملعب جي تيك كوميونيتي، حين يستضيف توتنهام هوتسبير المنفق بسخاء يوم السبت 22 أغسطس.

برينتفورد، الذي يأتي بعد معادلة أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز باحتلاله المركز التاسع، لن يشعر بالرهبة من اختبار البداية، بعدما حقق بشكل لافت انتصارات على أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول على أرضه في الموسم الماضي.

وبعد نجاته من الهبوط بصعوبة بالغة، سيكون توتنهام متعطشًا لموسم أكثر إيجابية تحت قيادة روبرتو دي زيربي. وقد أنفق النادي أموالًا طائلة على أسماء مثل ساندرو تونالي، وماتيوس فرنانديز، ويان بول فان هيكي خلال الصيف، ويأمل في بداية قوية منذ انطلاق الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب جي تيك كوميونيتي في لندن، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 12:30 جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطى على الجانبين والمقاعد في المدرج السفلي أعلى سعرًا، بينما توفر مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تُطرح في البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم