يستهل إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. وسيكون كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، أول منافسي "التوفيز".

المشجعون الذين توافدوا إلى هيل ديكنسون في الموسم الماضي استمتعوا بمواجهات مثيرة للغاية. وتم تسجيل 3 أهداف أو أكثر في كل واحدة من آخر أربع مباريات أُقيمت هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيأمل جمهور إيفرتون في رؤية المزيد من الأمر نفسه خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه أيضًا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المدفوعين "على سبيل المثال: Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership". ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع من أجل دخول القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين «عادة تحت 18 عامًا أو 21 عامًا»، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والحدود العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات "على سبيل المثال: الفئة A أو B أو C". وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى أسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. وتكون الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون أعلى نقاط ولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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