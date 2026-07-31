Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoكريستال بالاس
Book Everton vs Crystal Palace Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد كريستال بالاس: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
كريستال بالاس

تعرّف على كيف يمكنك التوجه إلى «هيل ديكنسون» لحضور مباراة إيفرتون الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. وسيكون كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، منافس "التوفيز" في المباراة الافتتاحية.

المشجعون الذين توافدوا إلى هيل ديكنسون في الموسم الماضي استمتعوا بمواجهات مثيرة للغاية. وشهدت كل واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أُقيمت هناك تسجيل 3 أهداف أو أكثر، وسيترقب جمهور إيفرتون المزيد من الأمر ذاته خلال الأشهر المقبلة، مع الأمل في تحقيق الكثير من الانتصارات على أرضه أيضًا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق لآخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: المقاعد الوسطى على الجانبين والمقاعد في الطبقات السفلية تكون بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي من أجل دخول القرعة أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أعلى عدد من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

إيفرتون

إيفرتون - المستوى

سندرلاند
خ1-3
توتنهام
خ1-0
DUF
ف0-4
BOL
ت0-0
STK
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بالاس

بالاس - المستوى

فاييكانو
ف1-0
SWI
ف5-1
BRO
خ3-0
FAM
ف0-0
لانس
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلكريستال بالاس
3
2
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
2
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
2
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
2
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إيفرتون ضد كريستال بالاس

إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
التشكيل
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس

المدرب

  • ديفيد مويس

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل