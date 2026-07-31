عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى أرض الأحلام في الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى. وهذه المرة، سيأمل في البقاء لفترة أطول، إذ يستهل مشواره في موسم 2026/27 بمواجهة سندرلاند على ملعب بورتمان رود يوم السبت 22 أغسطس.

قد تكون الحقبة الناجحة للغاية لكيران ماكينا في إيبسويتش قد انتهت، لكن جاري أونيل سيسعى إلى البناء على ما تركه المدرب الأيرلندي الشمالي. وأنهى إيبسويتش الموسم الماضي بأفضل طريقة، بعدما احتل المركز الثاني وحجز بطاقة الصعود المباشر، عقب سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة.

وإذا تمكن إيبسويتش من محاكاة ما قدمه سندرلاند خلال الموسم الماضي، فسيكون أكثر من راضٍ. فقد تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وضمن مقعدًا في الدوري الأوروبي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف إيبسويتش تاون فريق سندرلاند على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 مساءً (BST).

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 بورتمان رود

كيفية شراء تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير وفقًا للنادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تكون المقاعد الواقعة في وسط الجهة الطولية والمدرجات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة من ناحية الميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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