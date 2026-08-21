سيكون ملعب فيلا بارك على موعد مع أجواء صاخبة عندما يواجه أستون فيلا ضيفه نوتنجهام فورست، منافسه الآخر من منطقة ميدلاندز، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 12 سبتمبر، ويمكنك الحضور بحجز التذاكر من اليوم.

قد يكون عدد كبير من نجوم أستون فيلا في الدوري الأوروبي قد رحلوا إلى وجهات جديدة، لكن الجماهير التي ترتدي اللونين العنابي والأزرق السماوي تضع ثقتها الكاملة في أوناي إيمري، الذي تجاوز مطبات سابقة في الطريق ببراعة. وفشل فيلا بشكل لافت في تحقيق أي فوز خلال أول خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يحصد 12 انتصارًا في مبارياته الـ13 التالية.

ويتوجه فورست إلى برمنجهام وهو لا يزال يبحث عن بعض الثبات في المستوى بعد وصول أوليفر جلاسنر في الصيف. ومع عدم وجود أي ارتباطات أوروبية هذه المرة، سيكون نوتنجهام فورست مركزًا بالكامل على التقدم في سلم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تأمين تذاكر مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست على ملعب فيلا بارك (برمنجهام)، يوم السبت 12 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 فيلا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت وفق أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: تكاد مبيعات التذاكر المفتوحة لعامة الجمهور من غير الأعضاء تكون غير موجودة فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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