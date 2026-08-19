كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد كوفنتري سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تنطلق منافسات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بقوة على ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، حين يواجه أرسنال، حامل اللقب الحالي، الصاعد حديثًا كوفنتري سيتي.

وبعد أن نجح أخيرًا في حسم اللقب إثر احتلاله المركز الثاني في ثلاثة مواسم متتالية، يتطلع أرسنال الآن إلى الحفاظ على زخمه، وهو يحاول الدفاع عن اللقب بنجاح للمرة الأولى منذ 1935.

سجل أرسنال 10 أهداف في آخر مواجهتين له أمام كوفنتري، وستأمل جماهير الريدز أن يبدأ رجال أرتيتا بقوة على أرضهم. ويمكنك أن تكون حاضرًا لمتابعة افتتاح الموسم عبر حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف أرسنال فريق كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في شمال لندن، على أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت BST يوم الجمعة 21 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية لأعضاء النادي المدفوعي العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر Ticket Exchange الرسمي الخاص بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء أن يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو خصوم الديربي ضمن الفئة A، التي تأتي بأعلى أسعار اسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يمتلكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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